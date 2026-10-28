"Carta a la nación brasileña"

Desde EEUU, Flávio Bolsonaro denunció fraude electoral, se autoproclamó presidente electo de Brasil y luego se retractó

El dirigente brasileño publicó una carta tras llegar a Miami con su familia, en la que cuestionó el resultado de las elecciones, acusó a la Justicia de perseguir a la oposición y agradeció a Javier Milei y Donald Trump. Minutos más tarde, republicó una segunda versión de la carta y cambió “verdadero presidente” por “líder”.