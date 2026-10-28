Declaraciones

Trump respaldó la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos y cuestionó las elecciones en Brasil

El presidente estadounidense dijo que aceptaría recibir al senador brasileño y a su familia, luego de la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El dirigente pasó por Misiones antes de continuar su viaje hacia Ecuador y Estados Unidos, en medio de cuestionamientos por su situación judicial.