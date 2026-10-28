El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su respaldo a la llegada del senador brasileño Flávio Bolsonaro y de su familia a territorio estadounidense, luego de que el dirigente abandonara Brasil tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Trump respaldó la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos y cuestionó las elecciones en Brasil
El presidente estadounidense dijo que aceptaría recibir al senador brasileño y a su familia, luego de la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El dirigente pasó por Misiones antes de continuar su viaje hacia Ecuador y Estados Unidos, en medio de cuestionamientos por su situación judicial.
En sus declaraciones, el mandatario norteamericano también cuestionó el desarrollo de los comicios, aunque afirmó que no había tomado partido entre los candidatos.
La situación adquirió relevancia regional porque la familia Bolsonaro ingresó a la Argentina antes de continuar su viaje al exterior. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, Flávio Bolsonaro llegó a Misiones junto con su esposa y sus dos hijas, presentó documentación habilitante y posteriormente abordó un avión privado desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador.
De acuerdo con los reportes sobre el seguimiento de la aeronave, el trayecto continuó hacia Miami.
Las declaraciones de Trump se conocieron mientras se informaba que el Gobierno estadounidense otorgaría visas al senador brasileño y a sus familiares. El episodio también se desarrolla en un contexto de tensión política en Brasil, tras el resultado electoral y las controversias judiciales que involucran al dirigente.
Qué dijo Trump sobre Flávio Bolsonaro y las elecciones en Brasil
Trump se refirió al tema ante periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, luego de regresar de una visita a Texas. Consultado sobre la posibilidad de que Flávio Bolsonaro viajara a Estados Unidos con su familia, respondió que aprobaría su llegada.
“Creo que son buenas personas”, sostuvo el mandatario, en una declaración que fue interpretada como una señal favorable hacia el senador brasileño y su entorno familiar.
El presidente estadounidense también cuestionó el proceso electoral que terminó con la victoria de Lula da Silva. “Las elecciones fueron muy extrañas y me parecieron terribles”, expresó. Luego agregó que, si bien consideraba aceptable el resultado final, tenía objeciones sobre la manera en que se había llegado a ese desenlace.
Trump mencionó sus vínculos con los dos sectores políticos. Dijo que conocía a Lula, que tenía cierto conocimiento de Flávio Bolsonaro y que mantenía una relación más cercana con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Sobre este último, afirmó que consideraba que había recibido un trato injusto.
Aun así, el mandatario estadounidense sostuvo que no había intervenido directamente en la disputa electoral brasileña. Sus declaraciones combinaron una valoración favorable de la familia Bolsonaro con críticas al desarrollo de los comicios, sin presentar pruebas concretas de irregularidades en el proceso.
El respaldo de Trump se produjo después de que un alto funcionario de la administración estadounidense informara que el Departamento de Estado emitiría visas para Flávio Bolsonaro y sus familiares y les permitiría ingresar al país. Esa comunicación institucional marcó un paso concreto respecto de la posibilidad de que el senador se instalara en Estados Unidos.
El paso por Argentina y la situación judicial del senador brasileño
La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil generó interrogantes debido a su situación judicial. Según informaciones publicadas por medios brasileños, el senador es investigado por presunto lavado de dinero y otros posibles delitos económicos. Esas investigaciones deben distinguirse de una condena judicial y no implican, por sí mismas, que se haya probado su responsabilidad.
Los reportes también señalaron que el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes había ordenado la entrega de sus pasaportes, en el marco de las actuaciones judiciales. La salida del país se produjo en medio de las versiones sobre el cumplimiento de esa disposición y de las dudas iniciales acerca de su paradero.
En ese contexto, la Dirección Nacional de Migraciones argentina confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó al territorio nacional junto con su esposa y sus dos hijas por el paso internacional Tancredo Neves, en Misiones. El organismo indicó que la familia presentó documentación de viaje en regla y que no registraba impedimentos para ingresar a la Argentina.
Posteriormente, el grupo abordó un vuelo privado en el aeropuerto de Puerto Iguazú. La aeronave despegó durante la noche del martes con destino a Guayaquil. Los registros de seguimiento de vuelos citados por distintos medios indicaron que el viaje continuó luego hacia Miami, aunque Trump dijo que no tenía información precisa sobre la ubicación del senador cuando habló con la prensa.
La presencia de Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, en Estados Unidos también forma parte del contexto familiar y político del caso. Eduardo reside en Texas y había alentado a su hermano a viajar al país norteamericano si perdía las elecciones. Según reportes de prensa, además, enfrenta consecuencias judiciales en Estados Unidos por gestiones políticas vinculadas con la administración Trump.