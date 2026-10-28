Un vuelo privado que permaneció durante más de un día en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, finalmente despegó minutos después de la medianoche de este miércoles.
Flávio Bolsonaro y su familia dejaron Iguazú en un avión privado rumbo a Ecuador
La aeronave de la empresa Baires Fly partió durante la madrugada de este miércoles desde Puerto Iguazú con destino declarado a Guayaquil. La Dirección Nacional de Migraciones confirmó el ingreso a la Argentina de Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas.
La partida se produjo luego de una jornada marcada por las versiones sobre un posible traslado de Flávio Bolsonaro, senador brasileño y excandidato presidencial, quien había quedado bajo restricciones judiciales en su país.
La Dirección Nacional de Migraciones informó durante la madrugada que el dirigente ingresó a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas, y que los cuatro abordaron una aeronave privada con destino declarado a Ecuador.
El episodio tuvo como escenario el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú y generó interrogantes por la permanencia de la aeronave en la terminal, el movimiento de vehículos procedentes de Brasil y las versiones que circularon durante el martes sobre el paradero del dirigente.
Según el comunicado oficial difundido por Migraciones, el ingreso de la familia quedó registrado en el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves.
La confirmación de Migraciones y la salida del avión
De acuerdo con la información publicada por la autoridad migratoria argentina, Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron al país a las 22.50 del martes 27 de octubre. El organismo señaló que los cuatro presentaron documentación válida para viajar y que no tenían impedimentos legales para entrar a la Argentina.
El comunicado precisó además que, a las 23.30, la comitiva abordó un vuelo privado operado por la compañía Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador, según el plan de vuelo informado a las autoridades.
La aeronave involucrada es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, que había llegado a Puerto Iguazú procedente de Buenos Aires. Durante buena parte del martes permaneció en el aeropuerto misionero, mientras se aguardaba una definición sobre su partida.
La demora había alimentado especulaciones debido a que, en un primer momento, el vuelo estaba asociado a un posible traslado hacia Miami, en Estados Unidos. Sin embargo, esa operación no se concretó en los términos inicialmente difundidos y el destino declarado para la salida finalmente realizada fue Guayaquil.
La atención también se concentró en los movimientos registrados durante la noche. Según las crónicas periodísticas, dos vehículos de transporte de pasajeros procedentes de Brasil ingresaron a la zona aeroportuaria y fueron escoltados por un móvil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Las imágenes y los testimonios sobre ese desplazamiento reforzaron las versiones sobre la presencia de la familia Bolsonaro.
La confirmación oficial de Migraciones permitió establecer el ingreso de los cuatro ciudadanos brasileños y el destino consignado para el vuelo. No obstante, la información sobre el recorrido declarado no permite afirmar por sí sola cuál sería el destino final del grupo.
Las restricciones judiciales en Brasil y las versiones sobre su salida
La partida desde Misiones se produjo en un contexto judicial complejo para Flávio Bolsonaro. El senador había quedado bajo medidas dispuestas por la Justicia brasileña, que incluían la entrega de sus pasaportes y la prohibición de abandonar el país, según las informaciones difundidas por medios de ese país.
Las restricciones se vinculan con investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras, entre ellas una causa por supuesto lavado de dinero y evasión de divisas. Las acusaciones forman parte de expedientes judiciales en curso y no deben confundirse con una condena firme contra el dirigente.
Durante el martes, distintos medios internacionales difundieron versiones que ubicaban a Bolsonaro en Estados Unidos. Sin embargo, durante varias horas no hubo una confirmación oficial sobre su paradero. La presencia del avión privado en Iguazú y la posibilidad de que fuera utilizado para trasladarlo alimentaron las especulaciones.
El movimiento fronterizo y la posterior comunicación de Migraciones modificaron el escenario informativo: las autoridades argentinas confirmaron que Bolsonaro y su familia habían ingresado al país y abordado un vuelo privado hacia Ecuador, de acuerdo con el plan de vuelo declarado.
El destino final del grupo, no obstante, no quedó establecido en el comunicado oficial. Las versiones sobre un eventual viaje posterior a Estados Unidos continuaban sin una confirmación oficial concluyente en la información disponible durante las primeras horas del miércoles.