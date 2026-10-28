A la madrugada

Flávio Bolsonaro y su familia dejaron Iguazú en un avión privado rumbo a Ecuador

La aeronave de la empresa Baires Fly partió durante la madrugada de este miércoles desde Puerto Iguazú con destino declarado a Guayaquil. La Dirección Nacional de Migraciones confirmó el ingreso a la Argentina de Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas.