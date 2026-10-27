El derrotado candidato presidencial opositor brasileño, Flávio Bolsonaro, partió hacia Estados Unidos y el avión ya está en vuelo, según dijeron allegados a la familia citados por un medio brasileño.
Desde Brasil aseguran que Flávio Bolsonaro se fue a Estados Unidos
Tras caer en la segunda vuelta electoral, el legislador habría desoído la retención de sus pasaportes ordenada por el Supremo Tribunal Federal y partió supuestamente al exterior.
La información publicada en el medio Metrópoles indica que Flávio Bolsonaro llevaba desaparecido desde la mañana del martes 27 de octubre. El último mensaje fue enviado a las 8 de la mañana a Rogério Marinho, coordinador de su campaña. El senador afirmó que estaba "tranquilizando sus pensamientos", pero no respondió si había salido de Brasil.
El senador opositor perdió las elecciones ante Luiz Lula da Silva en la segunda vuelta celebrada el domingo 25 de octubre. Al día siguiente, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alexandre de Moraes, ordenó la incautación de los pasaportes del parlamentario. Bolsonaro está siendo investigado junto con su abogado y amigo Willer Tomaz por presunto lavado de dinero. Bolsonaro debía entregar los documentos este martes, pero no lo hizo.
Flávio también está formalmente bajo investigación en el caso "Dark Horse", en el que Daniel Vorcaro, expropietario de Banco Master, actualmente encarcelado, presuntamente transfirió aproximadamente R$ 61 millones a petición del senador para la producción de una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro. En este caso, la Policía Federal investiga sospechas de lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción y otros posibles delitos.
La Justicia le prohibió salir del país
A menos de 24 horas de la derrota en el balotaje presidencial de Brasil, el senador Flávio Bolsonaro fue intimado por la Policía Federal a entregar sus pasaportes y quedó impedido de salir del país, por orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
La notificación judicial se realizó en la vía pública, cuando el legislador salía de visitar en Brasilia a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple prisión domiciliaria. La medida se dispuso en una causa que avanzó tras confirmarse el resultado electoral.
Tras conocerse la medida, el senador denunció una persecución política a través de un video publicado en sus redes sociales. “Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política”, afirmó, y agregó: “Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme”.
Ordenan a la Policía investigar presunta financiación extranjera en la campaña de Flávio
El ministro del Tribunal Supremo Federal (STF), Flávio Dino, ordenó el martes la apertura de una investigación de la Policía Federal brasileña para esclarecer las sospechas de injerencia extranjera en las elecciones de este año.
El juez señala las pruebas del uso intencional de algoritmos de plataformas digitales para favorecer o perjudicar a candidatos en las elecciones brasileñas.
En la decisión, Dino cita noticias sobre posible financiación extranjera de la campaña y menciona la Red Rockbridge, que supuestamente participó en negociaciones para apoyar a Flávio Bolsonaro (PL).
En la práctica, se sospecha que los sistemas de las plataformas digitales fueron manipulados para dar mayor visibilidad a ciertos candidatos o reducir el alcance del contenido de sus oponentes, reportó Globo.com.
El magistrado también solicitó una investigación sobre el presunto ofrecimiento de apoyo político a cambio de acceso a elementos de tierras raras y minerales críticos brasileños.
La decisión se produce después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) adoptara medidas para investigar las sospechas de trato desigual entre las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y Flávio Bolsonaro (PL) en las plataformas digitales.
El 15 de octubre, el ministro Marco Aurélio Bellizze del TSE (Tribunal Superior Electoral) dictaminó que Meta, la empresa responsable de Facebook, Instagram y WhatsApp, no debe interferir en la distribución de contenido político-electoral de ninguno de los candidatos hasta el final de la segunda vuelta.
La medida se tomó después de que la campaña de Lula alegara que sus publicaciones habían tenido un alcance reducido y que la herramienta de inteligencia artificial de la empresa mostraba diferencias en el tratamiento del contenido relacionado con los candidatos.