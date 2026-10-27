Tras los comicios en Brasil que determinaron el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, por primera vez el gobierno de La Libertad Avanza se expidió al respecto a través del vocero presidencial Adrián Ravier, quien manifestó que, “se tomó nota del resultado electoral de Brasil”, a la vez que expresó, “respecto a (Flávio) Bolsonaro no hay ningún pedido de asilo”. A la repregunta sobre el tema elecciones, el funcionario recordó que “en 2023 cuando Javier Milei fue electo presidente no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente ni nada. Por lo menos por ahora no hay ningún comunicado que vayamos a realizar. No va a haber ningún comunicado oficial”, enfatizó.
El Gobierno tomó nota del resultado en Brasil y afirmó que Bolsonaro no pidió asilo en Argentina
El vocero de Javier Milei sostuvo en su habitual rueda periodística de los martes que ni el Ejecutivo nacional ni la cancillería se expedirán sobre el triunfo de Lula da Silva. Asimismo, negó que el candidato derrotado esté legalmente en el país, a la vez que reiteró que Bullrich apoya la reelección del actual mandatario.
En referencia a la misma cuestión, en otro segmento de la rueda con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el representante del Poder Ejecutivo Nacional manifestó que, “en relación con Brasil, ese país y Argentina son pueblos hermanos, comercian, trabajan dentro del Mercosur. Nada de esto debería verse afectado. Para el presidente Javier Milei es mucho más importante el pueblo, digamos los dos pueblos, y el comercio y las relaciones que puedan generar, que las diferencias ideológicas que pueda haber entre los dos mandatarios”, mencionó.
En ese marco anexó que, “el canciller (Pablo Quirno) ha dicho un centenar de veces, del lado argentino la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan. No esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur”, refrendó. A la hora de cerrar lo vinculado al principal socio del Mercado Común del Sur, Ravier reiteró: “Ya hemos tomado nota del resultado electoral y seguimos trabajando como siempre dentro del Mercosur, y todas las personas y las empresas que desde Argentina y desde Brasil quieran comerciar y relacionarse, lo van a poder seguir haciendo con total normalidad. Lo único que puedo decir acá es que el Presidente no es un hipócrita. Hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios, que es real”, remató
Relación con Bullrich
Consultado por las últimas diferenciaciones que hizo la ex ministra de Seguridad con el primer mandatario y su faltazo de ayer lunes a la reunión de ministros que encabezó el propio Milei, Ravier aseguró que, “no hay ninguna posibilidad de que compita en un partido opositor. Patricia Bullrich es parte del gobierno. En la reunión de gabinete del día de ayer estaba en camino, tuvo un problema personal y no pudo asistir. Todo lo demás son especulaciones. Siempre decimos, dentro de la mesa de gabinete, que, si alguno no está, ya van a decir los medios que fue despedido, contó.
En ese marco, señaló que, “realmente causa gracia la manera en que especulan los medios, sugiriendo operaciones permanentemente. Para hablar de algún tipo de riesgo por la ausencia de cualquiera de los miembros en una reunión de gabinete, no siempre pueden asistir. En este caso, Patricia Bullrich nos ha dicho que estaba en camino y no pudo llegar por un problema personal", afirmó .
Ella "apoya la candidatura para la reelección del presidente Milei, trabaja para que Milei sea reelecto. Es parte fundamental de nuestro gobierno. Es parte fundamental del Senado para lograr generar de este Congreso el más reformista de la historia, que más allá de no tener mayoría simple, con aliados, con diálogo, el esfuerzo de Patricia Bullrich ha sido fundamental para aprobar leyes. Lo demás son especulaciones”, sentenció.
Al mismo tiempo, recalcó: “Los liberales no somos manada. Puede haber diferencias sobre un tema, puede haber diferencias incluso en las formas entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Se convive con ello, no es ningún problema para nosotros. Cuando alguien opina, se toma la opinión; a veces es en ámbitos cerrados, privados, a veces es público. Pero Patricia Bullrich sigue siendo parte de este Gobierno y apoya la reelección del presidente Milei”, garantizó.
Aclaración sobre los dichos de Milei al periodismo
En el momento que se interrogó al portavoz de la Presidencia acerca de las últimas declaraciones de Milei en torno a varios periodistas luego de ser sobreseído con su hermana de la causa LIBRA, Adrián Ravier proclamó que, “Javier Milei y este Gobierno respeta la libertad de expresión, respeta el periodismo, al periodismo de verdad, el que trabaja con transparencia, con respeto hacia lo que comunica, con respeto a la verdad, a la búsqueda de la verdad, y distinguimos a esos periodistas de los que operan, de los que mienten y de los que han usado la causa LIBRA para perjudicar la reputación y la imagen de nuestro presidente”, afirmó.
En esa misma línea, comentó, “el presidente cuando se expresó lo hizo con enojo, un enojo, creo yo, justificado, después de más de un año de todo tipo de operaciones donde se mintió sistemáticamente para perjudicar su imagen. No creo que esas palabras que dijo se puedan tomar literales, es una metáfora. Claramente, nunca este presidente ni este Gobierno han tomado ningún tipo de acción contra el que piensa diferente”, consideró.
Intentando diferenciarse del kirchnerismo, el titular de la Vocería enunció: “De nuevo, respetamos la libertad de expresión. Lo pueden ver en los medios, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, la cantidad de críticas que recibe el presidente. Nunca este Gobierno tomó ninguna acción. Recordemos que en otro tiempo sí hubo todo tipo de sanciones, envíos de AFIP para generar auditorías a empresas, a personas, a analistas, etc", dijo.
"·Este Gobierno nunca tomó ninguna represalia contra ningún periodista y, en todo caso, se expresó con el enojo que le genera una situación en la cual durante más de un año sistemáticamente se mintió, se operó, en algunos casos de manera personal, en otros casos sistemáticamente desde un medio de comunicación, para perjudicar su imagen”, aseveró Ravier, que por último opinó que cree “que no es correcto lo que han hecho algunos medios de tomar sus palabras literales y sugerir que alguien va a terminar en la hoguera. Es una expresión de enojo, producto del daño que le han causado no sólo al Presidente, sino a este Gobierno y también a la Argentina”, concluyó.