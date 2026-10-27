Lo aseguró Ravier en conferencia

El Gobierno tomó nota del resultado en Brasil y afirmó que Bolsonaro no pidió asilo en Argentina

El vocero de Javier Milei sostuvo en su habitual rueda periodística de los martes que ni el Ejecutivo nacional ni la cancillería se expedirán sobre el triunfo de Lula da Silva. Asimismo, negó que el candidato derrotado esté legalmente en el país, a la vez que reiteró que Bullrich apoya la reelección del actual mandatario.