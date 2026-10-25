La Libertad Avanza empezó a buscar estrategias que afiancen la renovación de su mandato en el 2027. Entre ellas aparece la eliminación de las PASO, que todavía no cuenta con la cantidad de consenso suficiente para convertirse en ley en el Congreso. En este contexto, también se le busca un candidato competitivo para el cargo de vicepresidente a Javier Milei.
Los libertarios ya trabajan en pos de una fórmula Milei - Bullrich rumbo al 2027
En búsqueda de sellar acuerdos electorales de envergadura, los estrategas mileístas apuran un acuerdo con su jefa de bloque en el Senado. Una instancia que les garantice otro mandato y certidumbre política
Pese a posturas encontradas con la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, no son pocos los que en base a mediciones infieren que, si la ex dirigente PRO acompaña en una fórmula al actual mandatario, las chances serían más favorables para reelegir. El razonamiento básico es que si el Presidente mantiene el caudal de votos de su núcleo duro -el 30% que lo acompañó en 2023- y suma los sufragios de la otrora ministra de Seguridad (24%) las posibilidades se amplían a la hora de retener ese 55,6 % (más de 14 millones de votos) que garantizaron la victoria hace tres años.
Nada es lineal en política
La comandancia libertaria viene teniendo encuentros y desencuentros con Bullrich, pero no niegan que parte de su suerte está atada a la figura de la legisladora, como ocurrió en la última votación nacional.
Uno de los armadores violetas le expresó a El Litoral: “Nosotros tenemos muchas coincidencias con Patricia, especialmente en lo que se refiere a confrontar con las posturas que tienen muchos intendentes opositores de la provincia (de Buenos Aires) y ni que hablar en las políticas de alcance nacional, pero sólo ella sabe en qué lugar va a estar el año que viene”, refrendó el dirigente mileísta, que agregó que, “lo lógico sería que esté con nosotros, que sigamos juntos impulsando el cambio en la Argentina, pero eso de que una fórmula Milei-Bullrich asegura el triunfo es relativo, nada es lineal en política”, opinó la fuente que visita asiduamente la Casa Rosada.
Contener a Bullrich es la tarea
Con sus mensajes encriptados en las redes sociales, la senadora libertaria logra estar en el foco del debate sobre el futuro de la administración central. No son pocos los que, por lo bajo, critican muchas de las declaraciones públicas que hace Patricia Bullrich, quien viene manejando con perspicacia la relación con los hermanos Milei en el medio de la discusión por la velocidad en que el crecimiento de la economía, que llega a pocos sectores, alcance al resto.
Según un operador cercano a la titular de la bancada oficialista en la Cámara alta, la propuesta de estar en la fórmula con el actual jefe de Estado “ya se le planteó a Patricia como una posibilidad, lo que no quiere decir que esté cerrada ni mucho menos, se trata de charlas informales, nada más”, minimizó el informante ante este diario.
Las diferencias con el Palacio de Hacienda
Fue en el seno de la Mesa Política desde donde surgieron los primeros chisporroteos con el equipo económico que encabeza Luis Caputo. La presentación del Presupuesto 2027 desató la rencilla interna que se fue morigerando con el correr de las semanas. Patricia Bullrich entendió que no se la tomó en cuenta al momento de hacer cambios en materia de Discapacidad. Discusión que se saldó -en acuerdo con la oposición- en la última sesión en la Cámara baja, donde se le dio media sanción a un proyecto que absorbe los requerimientos que tenía el pedido de prórroga a la emergencia en el área.
Lo mismo pasó con la ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada y los límites a la venta de tierras a los extranjeros, que finalmente se fijó, como pedían varios gobernadores, en el 15 por ciento. Se verá qué sucede con el tema de las familias endeudadas, una iniciativa en la que el Ministerio de Economía no quiere bajar la bandera de defender a rajatabla el equilibrio fiscal.
Tensionar para negociar
Los hombres encargados de la táctica electoral son los que se dedican a medir las opciones que más favorecen la continuidad de los Milei. Desde ese entorno, un referente del ‘karinismo’ le reconoció a este medio que, “sin lugar a dudas, la opción más competitiva contra el kirchnerismo es un binomio compuesto por Javier y Patricia”, aunque confesó que todavía hay quienes objetan ese tipo de acuerdo porque, “están los que creen, con la lógica que ha tenido históricamente la relación entre presidentes y vices en nuestro país, que podría haber problemas en un futuro gobierno de aliados en materia de equilibrio del poder”.
Según la garganta oficialista, “los que piensan así miran el alto perfil de Patricia, entonces dicen y se preguntan ¿si Bullrich objeta cosas como senadora, que podría llegar a plantear como vicepresidenta”. La misma voz manifestó que, “ella hace críticas razonables, pero está claro que busca tensionar para negociar, algo legítimo y habitual en los políticos profesionales que conocen su potencial pero también sus limitaciones”, cerró.