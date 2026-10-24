Ernesto Sanz, mendocino, volvió a esta capital donde se recibió como abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Fue senador nacional por su provincia; precandidato a presidente de la Nación y dos veces titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. En diálogo con El Litoral analizó el momento político actual, la polarización, el rol de su partido y para conceptualizar la fragilidad del esquema sociopolítico actual, apeló a la metáfora del "peligro de péndulo", tomando aquel peligro de gol que popularizó José María Muñoz.
Ernesto Sanz: "Hay peligro de péndulo"
El dirigente radical mendocino admite que miles de argentinos no se sienten representados ni por el gobierno ni por el kirchnerismo. Las dificultades de armar una alternativa de centro y las razones del fracaso de Provincias Unidas.
- ¿Cómo está viendo el momento actual de esta Argentina dividida? ¿Dónde están los radicales?
- La Argentina está viviendo un momento de polarización política que se traslada hacia el horizonte del 2027 y que puede o podría terminar en una polarización electoral. A mi juicio; es el peor de los caminos, el peor de los resultados. Lo explico con términos futbolísticos donde se habla de peligro de gol, yo hablo que hay peligro de péndulo.
¿Qué significa el peligro de péndulo? Significa que si llegamos al año próximo con los dos extremos de la polarización de hoy: mileísmo y kirchnerismo, el peligro es que si gana el mileísmo nos quedemos en el extremo del péndulo en el que está el gobierno, y si gana el kirchnerismo nos vayamos otra vez al otro extremo del péndulo.
Mientras tanto, en la Argentina real, una enorme cantidad de argentinos no se sienten identificados con ninguno de los extremos. En términos vulgares diría que no quieren dormir en techo ajeno, ni en el techo del mileísmo, ni en del kirchnerismo. No es solo la oportunidad sino una necesidad de construir alternativas a estos dos modelos porque, en la práctica, ninguno de los dos puede resolver los problemas de la Argentina de hoy. Milei, desde que asumió, ha resuelto algunas cosas con mucho sacrificio de la sociedad: orden macroeconómico, equilibrio fiscal, superávit gemelos, combate con la inflación; resolvió con (Sandra) Pettovello, la intermediación de las organizaciones sociales sobre planes sociales. Pero no puede resolver el problema de fondo que es un modelo de crecimiento, de desarrollo que genere empleo, que tenga en cuenta pymes, emprendedores del interior del país. Tampoco puede resolver la muy mala distribución de recursos que hay en Argentina y que alguna vez tendremos que discutir. El kirchnerismo mucho menos, porque insiste en recetas del pasado que nos han llevado al fracaso. Hay una oportunidad, habrá que ver si se puede construir esa alternativa.
- El año pasado, un grupo de gobernadores intentó construir una alternativa que se llamó Provincias Unidas pero no les fue bien en términos electorales.
- Cuando me preguntan si Provincias Unidas había sido un fracaso o una semilla, digo que son las dos cosas. Fue fracaso porque entró a destiempo en el terreno electoral. A mi juicio, no era el año pasado, sino el año que viene. Como semilla es interesante, porque mostró que puede haber un conjunto de protagonistas de la política argentina que pueden acordar por afuera de la polarización. Ahora, que fue un fracaso, lo fue. Fue una operación marketinera a destiempo manejada desde afuera de los gobernadores, por gente que tenía otros intereses marketineros y ahí quedó.
- ¿Se podrá repetir el año que viene?
- Lo más importante es que esto no quede en manos, solo de los gobernadores que son protagonistas muy centrales de la política argentina, pero no son toda la política. Los gobernadores siempre tienen en vista, sobre todo los que reeligen, sus intereses locales, lo cual está muy bien. Acá estamos hablando de una proyección nacional.
- ¿Qué rol ocupa el radicalismo, partido que siempre tuvo vocación de poder, que tiene el mayor número de gobernadores del 1983 a la fecha pero sin proyecto nacional?
- Es la paradoja del radicalismo. No quiero ser muy duro con la actual conducción del radicalismo: gente joven, hay un proceso de renovación generacional, me consta que tienen mucha voluntad, muchas ganas, y les ha tocado recibir un partido que en la conducción anterior fue muy mala. Tiene la paradoja de que la territorialidad del radicalismo sigue vigente en los cinco gobernadores, en cientos de intendentes, en mucha presencia en el interior del país, pero sin un proyecto nacional, sin una identidad nacional.
El gran desafío del radicalismo como partido es reordenarse y encontrar esa identidad, pero también de los otros partidos que no están de acuerdo en someterse a la polarización. El PRO tiene otros desafíos: ¿va a tener identidad nacional, va a defender solo CABA? La Coalición Cívica, ¿subsiste después de Carrió, o no? El socialismo, ¿volverá a ser lo que fue en otras épocas? Además hay un sector grande del peronismo, disperso en individualidades, en nombres y apellidos sueltos, pero que tampoco están dispuestos a quedar presos de la interna entre Cristina y Kicillof. Hay mucho material para armar. ¿Cuál es la diferencia con el 2015? Que había partidos, había organicidad, entonces era mucho más fácil. Hoy está mucho más anarquizado, hay voluntades dispersas, pero es estimulante también la posibilidad de construir.
- Se está discutiendo si habrá o no PASO el año próximo, ¿sistema que a ustedes les sirvió?
- Así es. Depende de cómo se resuelva este intríngulis respecto a las PASO es cómo se puede construir el año que viene. Tener PASO es una herramienta fenomenal cuando hay pluralidad y hay diversidad, porque al final del camino te ordena en lo que es la frutilla del postre, la fórmula presidencial. Eso fue en 2015 con Cambiemos.
Si no hay PASO, igual va a haber que hacer un esfuerzo para llegar a un entendimiento y habrá que buscar otras herramientas, porque tampoco podés quedarte en tu casa mientras el gobierno te ganó la primera jugada eliminando las PASO. Hoy no tiene los votos para derogar o suspender la elección. Los puede tener, sí, pero hay que ver cuáles son las condiciones que los gobernadores le exigen en términos electorales. Si el año que viene llegamos a un proceso con PASO y balotaje, creo que el sistema político puede cambiar favorablemente.
- El 2027 ¿es tiempo para outsiders?
- Desde lo más profundo de mi condición de militante orgánico de un partido, te diría que los problemas de la política los tiene que resolver la propia política con más y mejor política y con mejores dirigentes políticos. Pero está claro que también la sociedad hoy sigue mirando hacia afuera porque no encuentra respuestas de la política. Eso también debe ser estimulante para construir una alternativa que borre del camino cualquier posibilidad de un mesías, de un outsider, no creo en eso. Gobernar es una tarea muy compleja: hay que tener profundidad territorial, hay que tener una doctrina, hay que tener un programa, hay que tener vinculaciones con el mundo, y eso lo hacen las organizaciones políticas.
- Hoy la Argentina está enfocada en una parte del mundo, está claramente identificada y ha el multilateralismo que nos caracterizó en la historia.
- Es un ejemplo concreto de lo que son los peligros de la polarización. Pasamos de un estadocentrismo puro, que era el kirchnerismo, a un mercadocentrismo en materia económica, que es Milei. En materia de relaciones exteriores pasamos del eje Venezuela/Cuba/Irán/Rusia del kirchnerismo, al eje Estados Unidos/Israel. Ninguno de los dos extremos te resuelve los problemas ni supera la mirada multilateral de un mundo que necesita de conexión, de intereses. No podemos estar peleados con China, por ejemplo. Podemos tener más relación con Estados Unidos, si es una decisión geoestratégica, pero no podemos estar peleados con China, jugador importantísimo en el mundo. No podemos estar peleados con la Unión Europea. Tenemos que fortalecer el Mercosur y no ir a Brasil a insultar a Lula en medio de la elección.