Un importante grupo de dirigentes radicales de todo el país se congregaron en CABA y presentaron una declaración que lleva por título "Apurar el paso" que insta a las autoridades partidarias, encabezadas por el venadense Leonel Chiarella, a adoptar decisiones de cara al proceso electoral nacional de 2027.
Tres dirigentes radicales santafesinos entre los firmantes de "Apurar el Paso"
Son los casos de Mario Barletta, Adolfo Stubrin y Lidia Puig. El documento insta a ofrecer el marco programático para elaborar una alternativa opositora demócrata social para las elecciones presidenciales del año venidero.
El documento es firmado por tres dirigentes santafesinos que ocuparon cargos en la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de Mario Barletta que además presidió el comité nacional, fue rector de la UNL e intendente de esta capital; Adolfo Stubrin quien presidió la Convención radical y fue secretario de Educación de la Nación y Lilia Puig, también presidenta de la Convención partidaria.
Stubrin explicó que el documento fue presentado tras el segundo encuentro de "Estamos a tiempo", grupo de históricos dirigentes radicales de distintas provincias que dicen estar preocupados por la situación política nacional y del propio radicalismo que hoy tiene escasa representación parlamentaria, especialmente en Diputados, pero tiene a su mando la gobernación de cinco provincias: Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chaco y Jujuy.
Los dirigentes de Estamos a tiempo proponen ofrecer el marco programático para una alternativa opositora demócrata social para las presidenciales de 2027, con eje en el radicalismo. "La participación fue fuerte en número de provincias y en dirigentes históricos. Hubo un panel de expertos que ofreció, cada uno en su área, las razones para una propuesta que llegue a convertirse en opción electoral competitiva para el próximo año" le dijo Stubrin a El Litoral.
La declaración titulada "Apurar el paso", insta a las autoridades del partido a adoptar decisiones, convocar a los gobernadores a coordinar acciones, a conversar con fuerzas políticas afines y a defender en el Congreso el régimen electoral de las PASO, que creen "sería un instrumento apto para organizar una alternativa frente al oficialismo nacional y frente al kirchnerismo" agregó Stubrin.
Algunos párrafos
"Cuando se cumplen 43 años de la refundación democrática, enfrentamos una encrucijada dramática para el futuro político que desafía a la función principal de la Unión Cívica Radical en el plano nacional y convierte la gestación de una alternativa política potente en una misión irrenunciable que habrá de concretarse a través de la confluencia con fuerzas afines y de la selección democrática, entre todos, de los mejores representantes para llegar al gobierno" comienza marcando el documento.
"Esa gran tarea, en la que empeñamos nuestro compromiso incondicional, debe ser encabezada por los organismos nacionales de nuestro partido: el Comité Nacional, la Convención Nacional y ambos bloques legislativos, cada cual en la esfera de su competencia y bien coordinados entre sí" proponen.
Advierte que "al revés de lo que proclama, el gobierno libertario despliega un conjunto de maniobras iliberales, presentadas engañosamente para sacar ventaja y alcanzar con cierta facilidad la reelección del presidente en 2027". Menciona como ejemplo de comportamiento antirrepublicano "a su política hacia el Poder Judicial propulsada por la nueva conducción del ministerio respectivo". Se detiene a explicar que "esa madeja incluye asegurar la impunidad para las causas en las que se investiga al poder, como el caso de las criptomonedas, los sobreprecios y coimas en la ANDIS y la investigación por enriquecimiento ilícito del anterior Jefe de Gabinete, así como la de las causas que pudieren surgir de las escandalosas concesiones de servicios estatales que está llevando adelante".
Consideran los radicales que los aspectos positivos de la gestión económica, como la reducción de la inflación o la disminución del riesgo país, "son insuficientes para atender el enorme y generalizado costo social con reducción de ingresos familiares, cierre masivo de empresas e incremento de la desocupación".
En materia política marca que el poder orquesta para el 2027 un plebiscito en que su continuidad confronte solo contra el otro extremo del arco político, el neo kirchnerismo. "Que se configure un escenario con solo dos opciones es el objetivo estratégico fundamental que persiguen para tener una elección vaciada de toda competencia significativa", señala.
Entienden los radicales que "les resulta indispensable entorpecer, por todos los medios, la aparición de una alternativa liberal progresista y democrático social que pueda canalizar a la vigorosa columna de votantes moderados que, a lo largo y lo ancho del país, desean cuidar las instituciones, sostener un orden económico y estar atentos tanto a las necesidades de los distintos sectores productivos como a la inclusión social".
Los radicales firmantes entienden que para concretar la alternativa, resultan indispensables, una convocatoria a fuerzas políticas y sectores sociales afines para conformar con generosidad una renovada alternativa política; funcionamiento pleno y oportuno de los órganos partidarios, con una coordinación con los gobernadores radicales para trazar un arco de solidaridad recíproca entre los preparativos nacional y provinciales de nuestra iniciativa política, y a la vez neutralizar la extorsión sistemática a la que se los somete.
También la elaboración de una plataforma que condense una estrategia nacional de desarrollo sostenible, con equidad social y federal para todas sus regiones y por último la identificación, junto a los aliados políticos, de una fórmula para la presidencia y vicepresidencia representativa de esos propósitos comunes.
Rúbricas
Además de los tres santafesinos, firmaron el documento, entre otros, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, Facundo Suárez Lastra, Vilma Baragiola, Mario Negri, Claudia Najul, Diego Brest, Walter Ceballos, Fabio Quetglas, Fernando Chironi, Ivana Ricca, Marcela Colli, Patricia de Ferrari, Daniel Salvador, Ricardo Gil Lavedra, Juan Carlos Farizano, Cristina Guevara, Rafael Pascual, Eduardo Moro; Luis Naidenoff y Francisco Torroba.