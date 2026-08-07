Segundo encuentro de Estamos a Tiempo

Tres dirigentes radicales santafesinos entre los firmantes de "Apurar el Paso"

Son los casos de Mario Barletta, Adolfo Stubrin y Lidia Puig. El documento insta a ofrecer el marco programático para elaborar una alternativa opositora demócrata social para las elecciones presidenciales del año venidero.