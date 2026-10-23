Escenario político

Michlig proyectó a Pullaro como presidenciable y pidió construir una alternativa nacional

En el marco de la muestra “Mirada de la Reforma”, el senador provincial respaldó la reelección del gobernador santafesino en 2027 y consideró que podría proyectarse como candidato presidencial. También cuestionó el estilo de conducción de Javier Milei y pidió construir una alternativa nacional.