El senador provincial Felipe Michlig ubicó a Maximiliano Pullaro entre los dirigentes con proyección para disputar el liderazgo nacional y consideró que una eventual reelección del gobernador en Santa Fe, en 2027, podría fortalecer ese camino hacia una candidatura presidencial.
Michlig proyectó a Pullaro como presidenciable y pidió construir una alternativa nacional
En el marco de la muestra “Mirada de la Reforma”, el senador provincial respaldó la reelección del gobernador santafesino en 2027 y consideró que podría proyectarse como candidato presidencial. También cuestionó el estilo de conducción de Javier Milei y pidió construir una alternativa nacional.
Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la muestra “Mirada de la Reforma”, donde el dirigente radical se refirió tanto al escenario político nacional como a los desafíos institucionales que todavía tiene por delante la provincia.
Michlig sostuvo que la prioridad de Unidos para Cambiar Santa Fe debe ser consolidar el proyecto provincial y renovar la conducción política de la gestión. Sin embargo, también planteó que Pullaro tiene condiciones para convertirse en una figura de alcance nacional y participar de la construcción de una alternativa política al gobierno de Javier Milei.
“Yo lo veo como un gran líder”, afirmó Michlig al referirse al mandatario santafesino, tras comentar que mantuvo una reunión con él para analizar distintos temas de actualidad y cuestiones políticas.
Primero, la reelección en Santa Fe; después, la proyección nacional
Para Michlig, el próximo turno electoral provincial será determinante para el futuro político de Pullaro. El senador consideró que el gobernador es el mejor candidato que tiene Unidos para Cambiar Santa Fe para renovar la conducción de la provincia.
En ese escenario, sostuvo que una victoria electoral permitiría dar continuidad durante otros cuatro años a las políticas públicas y los cambios estructurales impulsados por la actual administración.
A partir de ese resultado, según planteó, Pullaro podría consolidarse como referente nacional y convertirse en un aspirante a la Presidencia de la Nación.
La posibilidad de una candidatura presidencial, no obstante, aparece condicionada por el resultado de 2027 y por la capacidad del espacio político para construir una estrategia que trascienda los límites provinciales.
Michlig cuestionó el estilo de Milei y pidió una alternativa política
Al analizar el escenario nacional, el senador radical marcó diferencias tanto con el kirchnerismo como con la forma de gobernar del presidente Javier Milei.
Michlig afirmó que no pretende un regreso al kirchnerismo, al que responsabilizó por daños al país, pero también cuestionó lo que definió como una dinámica de confrontación permanente por parte del actual Gobierno nacional.
Entre sus críticas mencionó la falta de diálogo, los ataques al periodismo, el desfinanciamiento de políticas públicas y los conflictos con países con los que, según sostuvo, Argentina necesita mantener vínculos de cooperación.
“Necesitamos ver cómo construimos una alternativa seria, confiable, viable que nos permita justamente poder disputar el poder a nivel nacional”, expresó.
En esa línea, planteó la necesidad de articular una estrategia política capaz de ofrecer otra opción electoral, sin volver a las experiencias anteriores ni reproducir el estilo de confrontación que cuestiona del oficialismo nacional.
PASO: Santa Fe mantendrá su sistema electoral
En otro tramo de sus declaraciones, Michlig se refirió al debate nacional sobre las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y diferenció la situación de Santa Fe de la discusión que se desarrolla a nivel nacional.
El senador señaló que en la provincia existe un acuerdo para mantener las primarias, dado que se utilizan para definir candidaturas a cargos provinciales y locales, tanto ejecutivos como legislativos.
A nivel nacional, en cambio, consideró que podría evaluarse una suspensión de las PASO para la próxima elección. Según explicó, esa alternativa permitiría que los ciudadanos elijan directamente a los candidatos a presidente y vicepresidente, además de las candidaturas legislativas nacionales correspondientes a cada distrito.
La reforma constitucional y los cambios pendientes en la Justicia
Michlig también identificó como uno de los temas pendientes de la reforma constitucional santafesina la revisión de los mecanismos de selección y remoción de jueces, fiscales y defensores.
El legislador señaló que es necesario avanzar en la organización de esos procedimientos, que actualmente involucran a la Comisión Bicameral de Acuerdos y al sistema de enjuiciamiento, en el que, según describió, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia tienen mayoría.
Al mismo tiempo, valoró los avances vinculados con la nueva ley de municipios y el nuevo régimen electoral, que consideró relevantes para la vida institucional de Santa Fe.
De esta manera, Michlig combinó la agenda institucional de la provincia con una definición política hacia 2027: la continuidad del proyecto de Unidos para Cambiar Santa Fe aparece como el primer paso para que Pullaro pueda ampliar su protagonismo y proyectarse hacia la escena nacional.