"Para adelante, impulsamos lo que viene"

Pullaro pidió a su equipo no conformarse con lo realizado y seguir avanzando

El gobernador cerró otra reunión interministerial donde cuatro áreas expusieron políticas con llegada a la ciudadanía. Scaglia calificó con un 8 a la gestión. Reconocimientos a Omar Pereira, Mónica Alvarado y Jorge Boasso.