"Les quiero pedir que aceleremos en este tiempo que nos queda de gobierno para que las transformaciones impacten más en la vida cotidiana de todos los santafesinos y santafesinas". La frase es del gobernador Maximiliano Pullaro en el cierre de la nueva reunión interministerial que se realizó en ATE - Casa España.
Pullaro pidió a su equipo no conformarse con lo realizado y seguir avanzando
El gobernador cerró otra reunión interministerial donde cuatro áreas expusieron políticas con llegada a la ciudadanía. Scaglia calificó con un 8 a la gestión. Reconocimientos a Omar Pereira, Mónica Alvarado y Jorge Boasso.
Ya en la última reunión realizada meses atrás, en el mismo lugar, Pullaro había usado el verbo acelerar. En esta ocasión la jornada se hizo bajo la consigna "Para adelante, impulsamos lo que viene", con la mirada ya puesta en el 2027, año de renovación de autoridades de la provincia y donde la Constitución autoriza al actual mandatario ir por la reelección.
Como en la anterior ocasión, Pullaro cerró el encuentro con la hoy diputada nacional Gisela Scaglia. Se repitió el esquema de presentar políticas de áreas del gobierno para indicar cómo impactan en la ciudadanía. Juan Cruz Cándido, secretario general de la gobernación fue el bastonero del encuentro. Seguridad, Vivienda, Industrias y Educación fueron los ejes de las exposiciones.
Durante el acto, Cándido puso la nube de palabras con las necesidades que dice tener la población, entre ellas precios más bajos, viviendas, mejores salarios, seguridad. Contrastó esa nube con otra elaborada en base a encuestas entre funcionarios donde hubo diferencias y llamó a cruzar la calle y seguir escuchando la gente para intentar darle respuestas a los requerimientos.
En la platea estaba todo el gabinete más los funcionarios políticas de cada una de las áreas más varios legisladores, entre ellos la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y el también legislador y ex gobernador Antonio Bonfatti.
Los discursos
Pullaro sostuvo que "hace poco más de tres años, la sociedad santafesina nos dijo: 'Confiamos en ustedes, en los cambios y las transformaciones que la provincia necesita'. Hace tres años, Santa Fe era otra. Una muestra de ello son los 15 días que vivimos con los Juegos Suramericanos, que fueron mucho más que un evento deportivo: fueron el resultado de las políticas públicas que llevamos adelante durante 34 meses. Estamos haciendo cosas y cumpliendo objetivos que, en muchos casos, quizá no creíamos que podríamos alcanzar", enfatizó el mandatario.
Recordó que durante la gestión "reformamos la Constitución provincial y dimos un debate muy difícil con la Ley de Previsión Social para salvar la Caja de Jubilaciones. También transformamos la Justicia: en noviembre habrá seis de los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe nuevos". Fue allí el punto de aplausos de la platea.
"Hicimos muchísimo, pero lo peor que nos puede pasar en este momento es sentir que ya lo dimos todo. Creo que es el momento de acelerar: los tiempos, las ideas, la innovación; y de pensar qué podemos hacer, cambiar y transformar, y hasta dónde podemos llegar", marcó.
"Juntos hicimos cosas inimaginables y lo logramos con mucha honestidad, asumiendo costos. Tres años después, la sociedad nos está entendiendo, valorando y acompañando como nunca antes. Por eso les quiero pedir que aceleremos en el tiempo que nos queda de gobierno para que las transformaciones tengan un mayor impacto en la vida cotidiana de todos los santafesinos y santafesinas", remató.
Antes, Scaglia remarcó que "la ciudadanía está esperando que la invitemos a sumarse, que la escuchemos y que abramos las puertas de lo público para que pueda ser parte y protagonista. Por eso los Juegos Suramericanos funcionaron tan bien. La gente pidió ser parte porque eso forma parte de nuestra idiosincrasia y de lo que somos".
La ex vicegobernadora dijo estar segura de que, "ante los desafíos, todos tenemos mucho más para dar. Ese es el mensaje más esperanzador que debemos transmitirle a la sociedad: que se puede, que hay esperanza y que somos los mejores para recorrer este camino, porque no tenemos miedo y estamos dispuestos a derribar muchas barreras". Antes, había calificado con un 8 a la gestión y pidió no usar el 10 porque significaría que hemos llegado.