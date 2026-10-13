Acto en Casa de Gobierno

Pullaro entregó más $ 1.100 millones a tres instituciones por la recaudación de las entradas de los Juegos Suramericanos

Los fondos provenientes de la venta anticipada de los accesos se distribuyeron en partes iguales entre Cáritas, Cilsa y la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia, que recibieron cada una $ 394.612.000.