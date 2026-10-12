Infraestructura y deportes

La Villa Suramericana alojó a más de 5.200 deportistas tras los Odesur

El complejo construido por la Provincia recibió a miles de jóvenes de las finales de Santa Fe en Movimiento y a las delegaciones del Encuentro Nacional de la UTN. La obra reafirma su impacto deportivo y social en la capital santafesina.