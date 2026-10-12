Básquet

Copa Santa Fe: Regatas, Sanjustino y Temperley de Rosario están en el final four del U17 Masculino

Los dos representantes de la Asociación Santafesina y el equipo de la cuna de la bandera ganaron sus respectivas zonas durante el fin de semana y se instalaron en la definición por el título. El cuarto clasificado se define el domingo que viene en Gimnasia de Rosario. Náutico y Paganini Alumni son los primeros clasificados al Final Four Sub 17 femenina.