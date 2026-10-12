En el transcurso del pasado fin de semana y en 5 sedes repartidas a lo largo y a lo ancho del territorio provincial, se puso en marcha la edición 2026 de la Copa Santa Fe de basquetbol en su categoría Sub 17. En total, se definieron los primeros cinco equipos clasificados al final four por el título, tres de ellos en la rama masculina y los dos restantes en la modalidad femenina.
Copa Santa Fe: Regatas, Sanjustino y Temperley de Rosario están en el final four del U17 Masculino
Los dos representantes de la Asociación Santafesina y el equipo de la cuna de la bandera ganaron sus respectivas zonas durante el fin de semana y se instalaron en la definición por el título. El cuarto clasificado se define el domingo que viene en Gimnasia de Rosario. Náutico y Paganini Alumni son los primeros clasificados al Final Four Sub 17 femenina.
Los 3 equipos que faltan resolverse se conocerán el próximo domingo 18, cuando finalicen los últimos mini torneos en Rosario, Tostado y Esperanza. El campeón en damas se resolverá el 1° de noviembre mientras que el monarca en varones se consagrará una semana más tarde.
En varones
Yendo a lo sucedido entre el sábado 10 y domingo 11 de octubre, el certamen provincial de básquet u17 tuvo su salto inicial con la disputa de 3 de los 4 cuadrangulares correspondientes a la primera fase del certamen masculino.
En este marco, la zona 1 que se jugó en la ciudad de Firmat terminó siendo la más pareja y emotiva, con 3 elencos igualando en el primer lugar y Temperley de Rosario asegurando el pasaje a la final por mejor diferencia de gol.
El equipo de la cuna de la bandera comenzó su faena derrotando a Sportivo Rivadavia de San Genaro por 84 a 58, para luego perder ante el local, Firmat FC por un ajustado 69 a 61. En el cierre del cuadrangular, Temperley superó a Atlético María Juana por 90 a 74 para terminar con 5 unidades y una diferencia de +8 que lo dejó primero por encima del anfitrión y entre los 4 mejores de la provincia.
El grupo 3 se desarrolló en la ciudad de Reconquista, más precisamente en las instalaciones del club Platense Porvenir. En dicho escenario el que dominó fue Regatas Santa Fe, que ganó sus 3 partidos y se metió en el Final Four por la Copa.
El equipo lagunero debutó el sábado con una contundente victoria sobre Ben Hur de Rafaela por 88 a 51, mientras que el domingo a la mañana volvió a derrotar claramente a CACU de Ceres por 82 a 65. En la definición por el primer puesto y frente al local, el equipo de la capital provincial ganó 89 a 65 para seguir su camino rumbo al título provincial.
Finalmente y por la zona 4, Sanjustino no dejó dudas en casa y terminó el domingo celebrando la clasificación ante su gente. El elenco verde y blanco debutó con una categórica sobre Unión de Avellaneda por 89 a 47, para luego golear a Independiente de Rafaela por 106 a 71.
En el mano a mano por el primer puesto del grupo, el matador se impuso a Atlético Tostado por 82 a 67, para instalarse en el cuadrangular por la Copa Santa Fe.
El cuarto y último pasaje a la definición se resolverá el próximo fin de semana, con un grupo que se desarrollará entre sábado y domingo en el estadio del club Gimnasia y Esgrima de Rosario. Además del anfitrión, integran esta zona los representativos de Santa Paula de Gálvez, Totoras Juniors y Sportsman de Villa Cañás.
En damas
A la par del inicio de su versión masculina, comenzó este sábado la Copa Santa Fe en U17 femenino. En total se jugaron dos de los cuatro triangulares correspondientes a la fase inicial, confirmándose los primeros habitantes del final four por el título que tiene como fecha de realización la del próximo sábado 31 de octubre y domingo 1° de noviembre en sede a confirmar.
Este sábado, por el Grupo 1, disputado en Granadero Baigorria, las anfitrionas de Paganini Alumni ganaron el triangular y se instalaron en la gran final luego de superar a Campaña por 80 – 51 y a Centenario de Venado Tuerto por 91 – 35.
Asimismo y en el Grupo 2 jugado en cancha de Olimpia de Venado Tuerto, Náutico de Rosario derrotó a ADEO 59 – 48 y al local por un ajustado 56 – 54 para terminar celebrando su pasaje al Final Four por la Copa.
La segunda fase se completará el próximo 17 de octubre, con los triangulares en San Lorenzo de Tostado y Almagro de Esperanza. Los ganadores de esos grupos también obtendrán su lugar en el Final Four.