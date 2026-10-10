Se disputó en Rosario la tercera fecha de la Copa Santa Fe de Atletismo 2026. En el Estadio Municipal “Jorge Newbery” desde temprano y por momentos, bajo la lluvia, dijeron presente atletas de diferentes puntos de la provincia.
Copa Santa Fe 2026: se disputó la tercera fecha del torneo de atletismo
Hubo competencias de U16, mayores, adaptado y una jornada especial para el mini atletismo
La jornada contó con pruebas recreativas para infancias, y competencias de u16, mayores y adaptado.
Es el segundo año en el que se disputa la competencia de atletismo en el torneo provincial organizado por el gobierno provincial y la Lotería de Santa Fe.
Las dos fechas anteriores se realizaron en San Guillermo y Venado Tuerto, y en esta oportunidad la sede fue la ciudad de la cuna de la bandera.
Para todas las edades
En simultáneo a las competencias, se desarrollaron las pruebas de mini atletismo. Más de 50 niños de entre 4 y 12 años participaron de una jornada recreativa.
David Akerman, uno de los profes a cargo, integrante de la Dirección de Deporte Federado de la Municipalidad de Rosario y del Centro Regional de Alto Rendimiento (CReAR), dialogó con El Litoral y contó la experiencia: “Los chicos se engancharon mucho, motiva un montón porque a medida que vamos pasando, los chicos van mirando las competencias y muchos ven a compañeros que entrenaban con ellos y que son mas grandes y los motiva para que después ellos puedan federarse el día de mañana”.
El mini atletismo en el Estadio Municipal incluyó tres pruebas: lanzamiento con torpedo, carrera con vallas y relevos.
En pista y campo
Con competencias en simultáneo, la acción tuvo lugar en pista con pruebas con vallas y llanos; salto con carrocha y largo; y lanzamiento de martillo, disco y jabalina.
En la prueba con vallas U16, dijeron presentes representantes de diferentes asociaciones de atletismo de la provincia y el podio lo ocuparon en la prueba de 80m Lucía Grieco, Tiziana Gramaglia y Julieta Chávez.
En la competencia de la misma categoría, en la rama masculina, quienes se quedaron con las primeras posiciones fueron Lisandro Peralta, Francisco Yoris y Ezequiel Silva.
En mayores, en tanto, Paloma Feito, Paula Leiva y Malena Coronel, fueron quienes se subieron al podio en la prueba de 100m con vallas. En la rama masculina, lo hicieron Lucas Vaudagna, Joaquín Raccetto y Gael Voisard.
En la prueba correspondiente a lanzamiento de martillo U16, Benjamín Quinteros, Agustín Suárez y Said Saivane ocuparon las primeras posiciones. En la rama femenina fueron Daiana Benitez, Amelia Vietto y Berenice Gómez.
En mayores, quienes se subieron al podio fueron Gael Cardozo, Alan Spesot y Valentin Menossi.
La competencia de salto con garrocha en la categoría mayor, la ganaron Josefina Brunet, Pia Cáceres y Milagros Lamagni. En la modalidad largo, Heber Stechina, Juan Gómez y Julián Laurino, consiguieron el podio de mayores masculino. El femenino lo hicieron Denise Garetto, María Luciana Ferreyra y Leila Garetto.