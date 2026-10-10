Germán Chiaraviglio estuvo presente en Rosario para presenciar la tercera fecha de la Copa Santa Fe 2026 de Atletismo. El santafesino recorrió el Estadio Municipal “Jorge Newbery” y acompañó a los atletas que dijeron presente en el torneo que organiza el gobierno provincial y la Lotería de Santa Fe, y que atraviesa este año su segunda edición.
Germán Chiaraviglio: “La Copa Santa Fe es un gran programa porque suma una competencias a los deportistas”
El atleta santafesino, referente del atletismo, dijo presente en Rosario durante la tercera fecha del torneo provincial. "Disfrutamos mucho de esta copa", sostuvo.
“Disfrutando mucho de esta Copa Santa Fe de Atletismo, con los mejores deportistas de la provincia”, dijo Chiaraviglio en diálogo con El Litoral.
El santafesino, garrochista olímpico, destacó la organización del torneo y la inclusión del atletismo en 2025.
“La Copa Santa Fe es un gran programa, una gran iniciativa, porque suma una competencia más al calendario anual de los deportistas y porque los vuelve a reunir a todos, de diferentes puntos geográficos de la provincia, y genera esa competencia necesaria que el deporte requiere”, detalló.
Al mismo tiempo, ganador de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y Toronto 2015, explicó: “El atletismo para crecer necesita competencia y esto sin dudas es una gran nueva oportunidad”.
Los Juegos Suramericanos como envión
Chiaraviglio fue uno de los embajadores de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y confesó que, tras la competencia internacional, las consultas sobre lugares para practicar atletismo aumentaron.
“Los Juegos sirven sobre todo para aquellos deportes que no son tan conocidos, si bien nosotros tenemos nichos que existían en la provincia, fue un empujón espectacular, de hecho, nos pasaron cosas, como ahora hay un torneo la semana que viene en Santa Fe y se anotaron muchos voluntarios”, contó, en relación al XII Campeonato Sudamericano U23 que se desarrollará del 16 al 18 de octubre de 2026 en la pista sintética del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en la capital provincial.
También destacó que el presente es una gran oportunidad para “hacia adentro organizarse y dar oferta y respuesta a la demanda”.
Una carrera especial
En esta tercera fecha de Copa Santa Fe también se realizó, en simultáneo a las competencias de adultos, pruebas de mini atletismo. Más de 50 niños y niñas, de entre 4 y 12 años, participaron de diferentes pruebas.
“En todas las etapas hay mini atletismo y esta buenísimo. Hoy lo hicimos en la pista, también suele haber atletismo adaptado, de U16 y de adultos, porque hay integración y eso esta buenísimo también”, detalló Chiaraviglio, quien compartió la entrada en calor de los más chicos.
“El atletismo en Santa Fe lo veo con muchas ganas de crecer, después de los Juegos Suramericanos hay más movimiento, se están armando escuelitas que no existían, me mandan permanentemente consultas de a donde ir”, cerró el deportista santafesino.