Plenario de dos comisiones de Diputados

La Corte y el Ministerio Público marcaron diferencias con proyectos sobre Seguridad en Santa Fe

Los ministros del Tribunal Supremo advirtieron sobre los alcances de algunas facultades que se propone otorgarles a la policía. Destacaron los indicadores a la baja de delitos que se dieron en Santa Fe y el ministro Erbetta dio sobre prisionización.