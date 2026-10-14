La Corte Suprema de Justicia tiene previsto concurrir, en pleno, a una reunión de trabajo y debate de las comisiones que presiden el radical Martín Rosúa (Seguridad Pública) y la socialista Lionella Cattalini (Asuntos Constitucionales y Legislación General) de la Cámara de Diputados de Santa Fe.
La Corte confirmó que concurrirá en pleno a comisiones de Diputados
Los siete ministros que integran la cabeza del Poder Judicial aceptaron la invitación a un plenario de comisiones de la Cámara baja de la Legislatura santafesina. Hasta este mediodía se desconocía la respuesta a esa invitación.
El presidente de la cabeza del Poder Judicial de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, estará acompañado por los ministros Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder y Diego Maciel.
En la jornada, además, se ha previsto también la visita de autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que enviará a representantes de la fiscal general María Cecilia Vranicich que ya ha adelantado su imposibilidad de asistir y al Ministerio Público de la Defensa, con la presencia confirmada de su defensora general, Estrella Moreno Robinson.
Las autoridades de la Justicia y de los órganos acusadores fueron invitados por Diputados para debatir sobre el alcance, contenido y objetivos de numerosos proyectos de ley del Poder Ejecutivo Provincial que discute la Legislatura en materia penal y de seguridad.
La Corte decidió este miércoles por la mañana asistir lo que es interpretado como un cambio respecto de otros episodios similares. Hasta el momento, en la Corte ha primado el criterio de no opinar sobre temas que luego pueden llegar a dictamen del máximo tribunal, por ejemplo, por la constitucionalidad o de los artículos.
Ciertamente, este parece el caso por la densidad de las modificaciones propuestas en cuanto a derechos, garantías y límites en el proceso penal santafesino.
La cita a la Corte fue cursada para las 13.30 y la respuesta institucional será elaborada en el Acuerdo semanal que se realizará este mismo miércoles en horas de la mañana.
Más allá de actos protocolares o bien institucionales como la apertura de Sesiones Ordinarias, la última vez que todos los miembros de la Corte fueron a Legislatura fue para presentar postura sobre los temas que sobre la justicia debía debatir la Convención Reformadora. Luego, a pedido del Senado hubo una reunión pero en Tribunales por el tema de Aseguradoras del Riesgo del Trabajo.
Tal como informara recientemente El Litoral “el interbloque de Unidos propuso que se haga un tratamiento conjunto del mensaje sobre las herramientas entre las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General".
"En la última sesión, se votó que también sea traten en ambos comisiones otros del mensajes del Ejecutivo: en de intervención en mercados ilícitos de celulares y otro para crear dentro del sistema de la Defensa Pública unidades especiales, para, por ejemplo, defender a efectivos de las fuerzas de seguridad.. Estos dos últimos proyectos ya tienen el aval del Senado”.