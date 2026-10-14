Legislación sobre seguridad en Santa Fe

La Corte confirmó que concurrirá en pleno a comisiones de Diputados

Los siete ministros que integran la cabeza del Poder Judicial aceptaron la invitación a un plenario de comisiones de la Cámara baja de la Legislatura santafesina. Hasta este mediodía se desconocía la respuesta a esa invitación.