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Diez sobre el sobreseimiento de los Milei: "Ninguna mentira puede destruir la dignidad de las personas de bien"

El Juzgado Criminal y Correccional N°8 informó el sobreseimiento del Presidente de la Nación, Javier Milei por la denominada “Causa Libra”.

Diez defendió el honor de los Milei y cuestionó las acusaciones en su contra.Diez defendió el honor de los Milei y cuestionó las acusaciones en su contra.
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El Juez de la causa consideró que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal, fundamentándose en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que establece el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito, por lo que aceptó el pedido del Fiscal para sobreseer a los acusados.

La diputada nacional y presidenta de La Libertad Avanza en la provincia Santa Fe, Romina Diez, sostuvo que "conoce la integridad, valores y la enorme calidad humana que tienen Javier y Karina Milei".

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"Se cuánto duelen las injusticias, las mentiras y los ataques cuando buscan lastimar lo más profundo: el honor. Los admiro por su fortaleza, por su lealtad y por mantenerse fieles a sus convicciones, incluso en los momentos mas difíciles", afirmó.

En la misma dirección, Romina Diez publicó en redes sociales: "Me emociona acompañarlos en este camino, pero mucho más me honra la amistad, la confianza y el cariño que nos une. La verdad siempre encuentra su camino".

Romina Diez expresó su respaldo a los hermanos Milei tras la decisión judicial.Romina Diez expresó su respaldo a los hermanos Milei tras la decisión judicial.

Para terminar dejó un claro mensaje: "Podrán intentar ensuciar sus nombres, pero jamás podrán quitarles su integridad ni su honor. Porque hay algo que ninguna mentira puede destruir: la dignidad de las personas de bien".

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