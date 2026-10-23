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Sobreseyeron a Javier Milei y a Karina Milei en la causa $LIBRA

El fallo de primera instancia desestimó las acusaciones tras el pedido del fiscal y dispuso el cierre de las actuaciones iniciadas por maniobras con criptos.

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fueron sobreseídos en la causa penal que investigaba presuntas estafas.El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fueron sobreseídos en la causa penal que investigaba presuntas estafas.
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Javier Milei y Karina Milei fueron sobreseídos en la causa $LIBRA este viernes por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que dispuso que la resolución se comunique y se archive una vez que quede firme, tras un pedido de sobreseimiento del fiscal Eduardo Taiano.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 determinó el sobreseimiento del presidente y de su hermana, así como de otros imputados, en la causa que investiga una presunta estafa con la criptomoneda y posibles delitos económicos vinculados a su lanzamiento y promoción. La resolución ordena que, una vez firme la decisión, se comunique y archive la causa.

Quiénes quedaron alcanzados por la medida

La decisión alcanza, además de Javier Milei y Karina Milei, a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

Latorre habló sobre su relación con Novelli y negó acusacione.También fue sobreseído Mauricio Novelli quien era señalado como organizador y nexo principal entre los desarrolladores del criptoactivo y el entorno del presidente.

Según el texto, los hechos “no encuadran en una figura legal”, y Martínez de Giorgi adoptó la decisión tras el pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal Eduardo Taiano.

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Las fuentes indican que la causa quedó cerrada ante la ausencia de querellantes que apelen la decisión, por lo que, si no se presentan recursos, el archivo será definitivo.

Antecedentes y alcance procesal

La investigación seguía la hipótesis de maniobras vinculadas al lanzamiento y la promoción de $LIBRA. Con el sobreseimiento firmado por el magistrado, la pesquisa penal dejará de seguir su curso salvo que se interpongan recursos por parte de interesados.

Javier Milei junto a Hayden Mark Davis.Otro de los sobreseídos fue el estadounidense Hayden Mark Davis señalado como creador, principal impulsor y "cerebro" detrás de la criptomoneda $LIBRA.

El expediente pasó así de una etapa de instrucción con múltiples imputados a una resolución judicial que, según las fuentes consultadas, considera inexistente una figura penal aplicable a los hechos denunciados.

Como consecuencia inmediata, la resolución dispone la comunicación oficial y el archivo del expediente cuando la decisión adquiera firmeza, lo que dará cierre procesal al expediente salvo eventual apelación.

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