Javier Milei y Karina Milei fueron sobreseídos en la causa $LIBRA este viernes por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que dispuso que la resolución se comunique y se archive una vez que quede firme, tras un pedido de sobreseimiento del fiscal Eduardo Taiano.
Sobreseyeron a Javier Milei y a Karina Milei en la causa $LIBRA
El fallo de primera instancia desestimó las acusaciones tras el pedido del fiscal y dispuso el cierre de las actuaciones iniciadas por maniobras con criptos.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 determinó el sobreseimiento del presidente y de su hermana, así como de otros imputados, en la causa que investiga una presunta estafa con la criptomoneda y posibles delitos económicos vinculados a su lanzamiento y promoción. La resolución ordena que, una vez firme la decisión, se comunique y archive la causa.
Quiénes quedaron alcanzados por la medida
La decisión alcanza, además de Javier Milei y Karina Milei, a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
Según el texto, los hechos “no encuadran en una figura legal”, y Martínez de Giorgi adoptó la decisión tras el pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal Eduardo Taiano.
Las fuentes indican que la causa quedó cerrada ante la ausencia de querellantes que apelen la decisión, por lo que, si no se presentan recursos, el archivo será definitivo.
Antecedentes y alcance procesal
La investigación seguía la hipótesis de maniobras vinculadas al lanzamiento y la promoción de $LIBRA. Con el sobreseimiento firmado por el magistrado, la pesquisa penal dejará de seguir su curso salvo que se interpongan recursos por parte de interesados.
El expediente pasó así de una etapa de instrucción con múltiples imputados a una resolución judicial que, según las fuentes consultadas, considera inexistente una figura penal aplicable a los hechos denunciados.
Como consecuencia inmediata, la resolución dispone la comunicación oficial y el archivo del expediente cuando la decisión adquiera firmeza, lo que dará cierre procesal al expediente salvo eventual apelación.