El presidente Javier Milei habló luego de que él y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hayan sido sobreseídos en la causa $Libra.
"¿Y ahora quien me compensa?": el mensaje de Milei tras ser sobreseído en la causa $LIBRA
El presidente celebró el fallo judicial tras el pedido de sobreseimiento del fiscal y apuntó en redes sociales contra las acusaciones que recibió su gestión.
"La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad", publicó el mandatario en su cuenta de la red social Instagram.
El asesor presidencial Santiago Caputo festejó el sobreseimiento de ambos y definió a la investigación por una presunta estafa con criptomonedas como "la causa más pelotuda de la historia".
"Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente", afirmó Santiago Caputo en su cuenta de la red social X.
Y marcó: "Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre".
El presidente fue más a fondo en X: "¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR?"
La publicación de Milei
Quiénes quedaron alcanzados por la medida
La decisión alcanza, además de Javier Milei y Karina Milei, a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
Según el texto, los hechos “no encuadran en una figura legal”, y Martínez de Giorgi adoptó la decisión tras el pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal Eduardo Taiano.
Las fuentes indican que la causa quedó cerrada ante la ausencia de querellantes que apelen la decisión, por lo que, si no se presentan recursos, el archivo será definitivo.