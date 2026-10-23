Javier Milei recibió al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos en la Casa Rosada

@DeputySecState Christopher Landau se reunió con el presidente @JMilei, aliado firme de @POTUS en la defensa de la libertad en las Américas 🇺🇸🤝🇦🇷.



La Argentina apuesta por la estabilidad y las reformas, y los Estados Unidos la acompañan con inversión en energía, minerales… pic.twitter.com/Mbpj0bfJBP