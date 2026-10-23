Javier Milei recibió este viernes en la Casa Rosada a Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos y número dos de Marco Rubio. La reunión formó parte de la visita de una delegación de Washington que mantiene una agenda de encuentros con funcionarios argentinos.
Javier Milei recibió al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos en la Casa Rosada
El presidente se reunió con Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos. La visita llega en medio de diferencias por Malvinas y con foco en inversiones y seguridad.
Del encuentro participaron además el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; el canciller Pablo Quirno; los embajadores Alec Oxenford y Peter Lamelas; y la asesora estadounidense Viviana Bovo.
La agenda de la delegación estadounidense
Landau y Segura habían mantenido el jueves reuniones con Quirno y con el ministro de Economía, Luis Caputo. También participaron de la firma de un acuerdo con el Ministerio de Justicia destinado a reforzar programas contra la trata de menores.
La visita tiene entre sus principales ejes la cooperación en seguridad, inversiones y comercio. También aparece el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa bilateral que busca conectar zonas mineras y energéticas argentinas con puertos del Atlántico y facilitar proyectos de infraestructura.
Las diferencias por Malvinas
El encuentro se produjo días después de que Estados Unidos propusiera en Naciones Unidas eliminar el Comité Especial de Descolonización, ámbito en el que Argentina presenta anualmente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Washington también expresó reparos sobre el proyecto argentino de Defensa de la Soberanía Nacional, que plantea sanciones para empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas sin autorización del país. Landau sostuvo que existe preocupación por el eventual impacto sobre compañías estadounidenses.
Antes de la visita de JD Vance
La gira de los funcionarios estadounidenses también funciona como preparación para la visita del vicepresidente JD Vance, prevista para noviembre.
La reunión con Milei fue la actividad de mayor nivel de la delegación durante su estadía en Buenos Aires y se produjo después de la firma, en febrero, del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos entre ambos países.