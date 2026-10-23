Daniel González

Renunció un funcionario clave en la gestión económica del gobierno de Milei

El secretario coordinador de Energía y Minería anunció su salida tras más de dos años de gestión y aseguró que la decisión estaba conversada con Caputo. Impulsó la desregulación del mercado de hidrocarburos, el avance de proyectos bajo el RIGI y la readecuación tarifaria para trasladar costos de producción a los usuarios.