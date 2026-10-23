Daniel González anunció este jueves por la noche su renuncia a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, después de más de dos años en los que tuvo a su cargo la articulación de dos sectores centrales para la estrategia económica del gobierno de Javier Milei.
Renunció un funcionario clave en la gestión económica del gobierno de Milei
El secretario coordinador de Energía y Minería anunció su salida tras más de dos años de gestión y aseguró que la decisión estaba conversada con Caputo. Impulsó la desregulación del mercado de hidrocarburos, el avance de proyectos bajo el RIGI y la readecuación tarifaria para trasladar costos de producción a los usuarios.
“Es un ciclo este que se acaba. Yo no soy una persona con una vocación política ni con mucha exposición”, explicó durante el programa Las Tres Anclas, del streaming oficialista Carajo. El funcionario, que había asumido en agosto de 2024, sostuvo que su paso por la administración pública siempre había sido pensado “por un tiempo limitado” y agradeció al Presidente y al ministro Luis Caputo por la confianza recibida.
“Lo venimos hablando con Toto hace unos meses”, reveló sobre su salida, que se postergó por distintas cuestiones de gestión. Mencionó la sanción de la reforma de Zona Fría, la media sanción de leyes de biocombustibles y del Súper RIGI, la presentación del Presupuesto 2027 y la necesidad de acelerar proyectos de inversión.
“Nos pareció con el ministro que este era un buen momento”, señaló González. Y reconoció que abandonar la función pública le genera “una sensación de abandono, de traición de parte de uno”, porque el trabajo pendiente queda en manos de otros. “El equipo sigue completo, el único que se va soy yo”, aclaró.
Caputo despidió al funcionario calificando su trabajo como “extraordinario”. "Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo EXTRAORDINARIO como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!", tuiteó.
Economía informó que por el momento no tendrá reemplazante en el cargo de coordinación, mientras María Tettamanti continuará al frente de Energía y Luis Lucero en Minería. Entre las decisiones inmediatas figuran la aplicación de las nuevas reglas del mercado energético, la continuidad del ajuste de tarifas, la tramitación de los proyectos de inversión y la designación del presidente del recientemente fusionado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.
La renuncia también se produjo en medio de cuestionamientos judiciales sobre decisiones del área, como la denuncia penal presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por los beneficios del RIGI otorgados a Southern Energy, consorcio integrado por Harbour Energy, sucesora de Premier Oil, empresa sancionada por su participación en el proyecto petrolero Sea Lion, en las inmediaciones de Malvinas, impulsada por el proyecto de Soberanía Nacional.
Foco en la "normalización energética"
González había llegado al Gobierno a mediados de 2024 portando una trayectoria en el sector financiero y empresarial que incluyó Merrill Lynch, Bank of America, YPF e IDEA. Su incorporación respondió a la decisión de Caputo de concentrar bajo una coordinación las políticas de dos sectores considerados estratégicos para atraer inversiones y generar divisas.
En octubre del año pasado, durante la discusión del Presupuesto 2026 en Diputados, en una de las primeras exposiciones públicas puntualizó los lineamientos de su gestión. “Nuestro objetivo es la normalización de un sistema que tiene normas adecuadas pero que son normas que venimos incumpliendo”, sostuvo.
En aquella exposición, defendió la apertura de los mercados de petróleo y gas, el financiamiento privado de la infraestructura, la recomposición tarifaria y el traslado progresivo de los costos energéticos a los consumidores. “Queremos que el consumidor pague cada vez más cerca del costo real de producción”, afirmó entonces.
Exportaciones al alza y RIGI en marcha
Los datos actuales muestran que el sector bajo su coordinación, aunque responde también a distintas decisiones y capacidades productivas naturales del país, es el que muestra la mayor expansión de ventas externas.
Según informó la Secretaría de Energía esta semana, el superávit comercial energético ya acumula US$ 9.427 millones entre enero y septiembre, con exportaciones por US$ 12.452 millones, un 56,6% más que un año atrás. El crecimiento de la producción no convencional de Vaca Muerta constituye uno de los principales motores de esa evolución.
En materia de inversiones, el RIGI ya contabiliza 25 proyectos aprobados por un monto total previsto de US$ 68.438 millones; cifras que todavía corresponden a planes de inversión y no a desembolsos realizados. El propio González reconoció que el avance de los expedientes del RIGI había requerido acelerar la gestión para evitar su acumulación.
Recortes en el esquema de subsidios
Una de las principales dificultades de la gestión quedó expuesta en el esquema de subsidios energéticos.
En agosto, González reconoció durante el Foro de Energía de AmCham que “claramente el invierno tuvo un costo de energía más alto del que habíamos previsto”, por el encarecimiento del gas natural licuado y la menor generación hidroeléctrica. También admitió que el gasto anual terminaría por encima de lo proyectado.
En esa entrevista, anticipó dificultades para cumplir con el esquema de recortes. Había dicho que al final de los meses fríos “la reducción de subsidios puede acelerarse”; aunque Economía todavía mantuvo bonificaciones muy superiores a las previstas al inicio de año, tanto para electricidad como para gas.
El proyecto de Presupuesto 2027, prevé reducir el gasto energético desde 0,44% a 0,37% del PIB. González deja así inconcluso el sendero de reducción de subsidios que defendió ante el Congreso, mientras el FMI mantiene bajo revisión las cuentas públicas y las proyecciones del programa económico.
Roces con Santa Fe
La gestión también dejó decisiones y conflictos con impacto directo sobre la provincia.
González fue uno de los principales defensores del recorte del régimen de Zona Fría, al que calificó como “una aberración”. La reforma finalmente sancionada excluye de ese beneficio territorial a alrededor de medio millón de usuarios del sur santafesino, entre ellos los de Rosario, con efectos previstos sobre las próximas temporadas invernales.
En materia eléctrica, participó de las negociaciones con la Región Centro por los nuevos cargos que afectaron a 340 industrias y cooperativas de Santa Fe. Los informes presentados por la provincia identificaron incrementos superiores al 500% en determinados cargos, con consecuencias sobre los costos productivos. Nación quedó en evaluar alternativas para amortiguar su impacto.