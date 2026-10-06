El Fondo Monetario Internacional volvió a cuestionar los subsidios generalizados a las tarifas energéticas y recomendó que los gobiernos prioricen ayudas focalizadas ante aumentos bruscos en el costo de vida.
El FMI volvió a cuestionar los subsidios generalizados a las tarifas energéticas
El organismo advirtió que son costosos y poco eficientes para proteger a los hogares. Recomendó transferencias temporales y focalizadas ante subas de alimentos y combustibles.
El planteo aparece en sus análisis sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente, que provocó fuertes subas en los precios de la energía y los alimentos y obligó a distintos países a adoptar medidas de contención.
Qué cuestionó el organismo
El FMI sostuvo que los subsidios amplios, las rebajas impositivas generalizadas y los controles de precios suelen ser poco focalizados, costosos para las cuentas públicas y difíciles de retirar una vez aplicados.
También advirtió que, cuando varios países subsidian al mismo tiempo el consumo energético frente a un shock global de oferta, pueden sostener artificialmente la demanda y agravar las presiones sobre los precios.
En ese contexto, los países con menor margen fiscal aparecen como los más expuestos ante nuevas subas de combustibles y electricidad.
La alternativa que propone el FMI
El organismo recomendó que, cuando sea necesaria una asistencia estatal, se utilicen transferencias temporales y dirigidas a los hogares más vulnerables.
La intención, según el Fondo, es proteger a quienes más sufren el aumento del costo de vida sin eliminar por completo las señales de precios ni comprometer recursos fiscales de manera permanente.
El FMI también pidió que cualquier apoyo tenga condiciones claras, plazos definidos y mecanismos de salida, especialmente en países con restricciones presupuestarias.
El impacto de la guerra en Medio Oriente
El conflicto generó fuertes tensiones en los mercados energéticos internacionales y elevó los costos de combustibles, fertilizantes y alimentos.
El Fondo señaló que los países importadores de energía, en particular los de menores ingresos, enfrentan una presión mayor sobre sus cuentas fiscales y sobre el poder adquisitivo de los hogares.
En algunos casos, el aumento de los precios internacionales también se trasladó a mayores costos para empresas y consumidores por las limitaciones en la capacidad global de refinación.
El vínculo con la Argentina
En paralelo, el FMI mantiene abiertas las conversaciones con el Gobierno argentino por la tercera revisión del acuerdo vigente.
Una misión técnica encabezada por Joyce Wong estuvo en Buenos Aires entre el 21 y el 29 de septiembre y las negociaciones continúan con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel técnico.
El organismo destacó avances en estabilidad macroeconómica, acumulación de reservas y disciplina fiscal, aunque señaló que uno de los desafíos es ampliar el crecimiento más allá de energía, minería y agro.
Qué pidió sobre la recuperación
La vocera Julie Kozack señaló que el crecimiento debería extenderse con mayor claridad hacia otros sectores de la economía y traducirse en más inversión, empleo e inclusión.
El FMI indicó que ese punto forma parte de las conversaciones con el equipo económico mientras se evalúan los objetivos fiscales y las condiciones de la tercera revisión.
La revisión es necesaria para destrabar el próximo desembolso previsto dentro del programa acordado con la Argentina.