La Dirección Nacional de Migraciones informó este martes que no registra el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina. El comunicado fue difundido después de que circularan versiones sobre un supuesto traslado del senador brasileño a Puerto Iguazú para viajar desde allí hacia Estados Unidos.
Migraciones informó que no hay registros del ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina
El organismo revisó una aeronave privada ante versiones sobre un posible traslado del senador brasileño. Aseguró que ningún plan de vuelo presentado incluía a su familia.
El organismo indicó que la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú motivó controles sobre la aeronave y su tripulación. Según el parte oficial, la documentación de la empresa estaba en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.
Los controles sobre el avión
Las versiones señalaron a un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de la empresa Baires Fly, que habría aterrizado en Puerto Iguazú a las 23.45 del lunes, procedente de Aeroparque. La información difundida planteaba una eventual salida de madrugada con cuatro pasajeros, entre los que podría estar el excandidato.
Fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria citadas por La Nación indicaron que la partida no se concretó porque faltaba uno de los pasajeros. La Policía de Misiones informó que el avión permanecía en Iguazú. Ninguno de esos datos confirmó la presencia del senador en la aeronave.
El Ministerio de Seguridad de la Nación también sostuvo que no tenía registros de su ingreso al territorio argentino. En Brasil, la Policía Federal verificaba las versiones sobre una posible salida del país y, según O Globo, no había detectado su paso por los controles migratorios brasileños.
La restricción para salir de Brasil
Bolsonaro había sido notificado el lunes de una orden judicial para entregar sus pasaportes y de la prohibición de abandonar Brasil. La medida fue dispuesta por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, después de la derrota del candidato del Partido Liberal en el balotaje frente a Lula da Silva.
El senador confirmó la restricción mediante un video y aseguró que no había pensado en salir del país. También anunció que entregaría sus documentos y cuestionaría la decisión. Según O Globo, hasta la mañana del martes no había concretado la entrega, para la que contaba con un plazo de 24 horas.
Las investigaciones judiciales
La medida se vincula con una causa sobre presunto lavado de dinero y evasión de divisas mediante plataformas de apuestas y pagos relacionadas con el abogado Willer Tomaz. Según CNN Brasil, la orden fue dictada en ese expediente, que llegó al Supremo tras aparecer referencias al senador durante la investigación.
Otro expediente, a cargo del juez André Mendonça, analiza el financiamiento de Dark Horse, una película sobre Jair Bolsonaro. La Policía Federal investiga la participación de Flávio en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro. Ambas causas tramitan ante el Supremo Tribunal Federal.