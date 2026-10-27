Flávio Bolsonaro fue intimado por la Policía Federal a entregar sus pasaportes y quedó impedido de abandonar el país por disposición del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF). La medida se tomó en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y se conoció después del balotaje presidencial.
Flávio Bolsonaro no podrá salir de Brasil: le ordenaron entregar sus pasaportes
La medida se enmarca en una causa por presunto lavado de dinero que también involucra al abogado Willer Tomaz y a empresas vinculadas al negocio de las apuestas.
La notificación se realizó en una calle de Brasilia, cuando el legislador se retiraba de una visita a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria. La resolución también estableció la prohibición de contacto entre Flávio Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz.
Denunció persecución política
Tras conocer la decisión, el senador cuestionó la medida en un video publicado en sus redes sociales. “Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política”, afirmó, y aseguró que entregaría sus pasaportes y se defendería ante la Justicia.
En este sentido, indicó que la orden había sido firmada la noche del domingo 25. También sostuvo que la medida se basó en una declaración de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien habría dicho que debía abandonar el país si perdía las elecciones. El senador afirmó que él nunca había realizado esa declaración.
La resolución dispuso la cancelación de los pasaportes brasileños del legislador, incluidos los diplomáticos, y le dio un plazo de 24 horas para entregar los documentos de otras nacionalidades que pudiera tener.
La investigación
La causa comenzó en el Tribunal Federal de Rio Grande do Sul, donde se investigaban posibles delitos de lavado de activos, evasión fiscal y operaciones vinculadas con casas de apuestas. Por su condición de senador, Flávio Bolsonaro tiene jurisdicción especial ante el Supremo Tribunal Federal. El expediente fue remitido a ese tribunal el 8 de octubre y Alexandre de Moraes quedó a cargo.
Durante las pesquisas, la Policía Federal encontró correos electrónicos que indicaban que Flávio Bolsonaro figuraba como “usuario principal” de una cuenta bancaria de Alcazar Holdings, una empresa perteneciente a Willer Tomaz. Según un informe policial, esa condición le habría otorgado un nivel elevado de acceso y gestión sobre la cuenta.
Los investigadores también señalaron que un correo electrónico del 22 de mayo de 2025 mostraba que Tomaz había solicitado que se eliminara su propio acceso. Para la Policía Federal, ese dato indicaría que el senador habría permanecido vinculado operativamente a la cuenta hasta esa fecha.
Empresas, viajes y un jet privado
La investigación también identificó pagos de viajes del senador realizados por Cathedral, una de las sociedades vinculadas a Tomaz. Esa firma operaba desde la misma dirección que Alcazar en la isla portuguesa de Madeira y figura como propietaria de Best Bet, integrante de Loto Network, una empresa de apuestas autorizada para operar en Río de Janeiro en 2023.
Otro elemento bajo análisis es un jet privado utilizado por Flávio Bolsonaro y Willer Tomaz en un vuelo entre Fort Lauderdale, Florida, y Brasil, en enero de 2025. La aeronave, un Legacy 650 con matrícula PP-NLR, tenía tres copropietarios: Tomaz, mediante Alcazar Holdings; Laerte Cosentino, vinculado a Totvs; y el banquero Daniel Vorcaro, de Banco Master, representado por la sociedad Prime You.
Entre los elementos reunidos en la investigación figuran correos electrónicos, registros societarios, pagos de viajes y documentación sobre la propiedad compartida del avión. Los investigadores consideran que esos datos permiten examinar los vínculos personales y comerciales entre el senador y el abogado. Flávio Bolsonaro, por su parte, sostiene que la medida judicial tiene motivaciones políticas.