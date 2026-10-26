El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que no apoyó a ningún postulante en el balotaje presidencial de Brasil; sin embargo, denunció un presunto “fraude” en los comicios y criticó la extensión de dos horas en la votación del domingo, donde Luiz Inácio Lula da Silva derrotó al ultraderechista Flávio Bolsonaro.
Trump afirmó que la victoria de Lula fue "manipulada" y "muy corrupta"
El presidente de Estados Unidos se refirió a la victoria del oficialismo en los comicios brasileros. Su candidato en la contienda era Flávio Bolsonaro desde la oposición.
“Yo no tomé partido, pero parece que es otro fraude electoral, francamente. No tomé partido, pero ha dejado una impresión terrible al mundo”, afirmó el mandatario estadounidense, sin presentar pruebas, al ser interrogado por la prensa.
Duras críticas del republicano
El estadounidense insistió en que las elecciones “tienen que ser indiscutibles” y sostuvo que el proceso en Brasil “tiene muy mala pinta”. El republicano calificó además los comicios de “corruptos”, en declaraciones realizadas antes de abordar el avión presidencial Air Force One con destino a Misisipi, donde tenía previsto un mitin electoral.
“Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, agregó el presidente ante la prensa.
El cuestionamiento de Trump se centró en la decisión del Tribunal Supremo Federal brasileño de ampliar el horario de votación de las 17.00 a las 19.00 horas en todo el país, debido a problemas de transporte público registrados en varias ciudades.
Según se informó, esa extensión se aplicó en respuesta a una petición de la campaña del propio Lula, ya proclamado mandatario electo. El retraso de dos horas en la votación en algunos centros electorales de Brasil solo se tradujo en 34.000 votos adicionales. Lula superó a Bolsonaro por 4,43 millones de votos.
Qué dijo Milei
El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón, donde evitó realizar comentarios sobre la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil. A pesar de haber celebrado previamente la ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, el mandatario optó por el silencio oficial respecto al resultado definitivo del pasado domingo.
Desde el entorno del jefe de Estado explicaron que la postura responde a una reciprocidad diplomática. Según un integrante del Gabinete, Itamaraty no emitió declaraciones formales cuando el libertario se impuso en el balotaje de diciembre de 2023 frente a Sergio Massa. No obstante, el antecedente presenta matices, ya que el líder brasileño envió un mensaje de felicitación institucional a través de la red social X tras aquel proceso electoral argentino.
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