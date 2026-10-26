El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón, donde evitó realizar comentarios sobre la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil. A pesar de haber celebrado previamente la ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, el mandatario optó por el silencio oficial respecto al resultado definitivo del pasado domingo.
Qué pasó en la reunión de Gabinete de Milei y cuál es su postura ante el triunfo de Lula
El Presidente encabezó la reunión con ministros en Casa Rosada, ratificó el rumbo económico actual y evitó pronunciarse sobre el resultado electoral en Brasil.
Desde el entorno del jefe de Estado explicaron que la postura responde a una reciprocidad diplomática. Según un integrante del Gabinete, Itamaraty no emitió declaraciones formales cuando el libertario se impuso en el balotaje de diciembre de 2023 frente a Sergio Massa. No obstante, el antecedente presenta matices, ya que el líder brasileño envió un mensaje de felicitación institucional a través de la red social X tras aquel proceso electoral argentino.
Defensa del rumbo económico
Durante el encuentro, que se extendió por más de una hora, Javier Milei concentró su discurso en la defensa del programa económico vigente. El mandatario fue enfático al señalar que no se implementarán medidas electoralistas de cara a los comicios de 2027. En este sentido, calificó como inmoral e injusto cualquier intento de modificar el rumbo económico con fines proselitistas, rechazando lo que denominó como trampa o viveza criolla.
El libertario aprovechó la ocasión para trazar el escenario político de los próximos años. Según fuentes presentes, planteó que la futura contienda electoral será una confrontación directa con el peronismo. “Por primera vez, los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre el partido de la libertad y la prosperidad versus el partido del Estado con todo su pasado por delante”, sostuvo el presidente ante sus colaboradores.
En el plano legislativo, el Gobierno busca impulsar proyectos clave como la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo intenta ordenar su agenda interna tras las recientes diferencias públicas con la senadora Patricia Bullrich, quien cuestionó duramente al mandatario por sus declaraciones en la Fundación Faro sobre el periodismo.
Los funcionarios presentes en Casa Rosada
La reunión contó con la presencia de figuras clave como el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo. También asistieron los ministros Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Sandra Pettovello, Mario Lugones y Federico Sturzenegger. El equipo se completó con la presencia de Adrián Ravier, María Ibarzabal Murphy, Martín Menem, Santiago Bausili, Santiago Caputo y Fabián Fernández.