El análisis de Jorge Vasconcelos

El desafío de Lula es la herencia de déficit fiscal de su propia gestión

El rojo de sus cuentas fiscales -9,4% del PBI- coincide con una baja de la productividad y tasas prohibitivas para el sector privado. La deuda podría multiplicarse por 10 hacia 2030 sin reformas estructurales. La agenda "pro mercado" del centro y los gobernadores.