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Lula ganó la pulseada a Flavio Bolsonaro y tendrá un nuevo mandato en Brasil

El candidato se impuso ante Flavio Bolsonaro por un pequeño margen.

Luiz Inacio Lula da Silva será presidente de Brasil por cuarto periodo.Luiz Inacio Lula da Silva será presidente de Brasil por cuarto periodo.
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Con el 97,59% de los votos escrutados, Lula ganó las elecciones con un 51,74%, lo que matemáticamente le convierte en el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil frente a Flávio Bolsonaro.

Ajustada ventaja y alta participación

En un ajustadísimo resultado, Lula da Silva ya aventajaba a Flávio Bolsonaro cuando se pasó el umbral del 75 % de las urnas escrutadas. La participación está en torno al 80 %.

Supporters of Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, the Workers' Party (PT) candidate for presidential re-election, gather to wait for the results of the presidential runoff election, on the outskirts of Brasilia, Brazil, October 25, 2026. REUTERS/Diego HerculanoVotantes de Lula celebran la victoria. Reuters.

Los últimos colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 19:00 hora local (22.00 GMT) domingo para reanudar inicio al recuento de votos en la segunda vuelta electoral, poniendo fin al plazo extraordinario de dos horas fijado por la Corte Suprema.

Prórroga por orden judicial

Una parte sustancial de las escuelas cerró a las 17:00 hora local (20:00 hora GMT), el horario original de cierre y parte continuó dos horas más por orden judicial, en medio de un clima de marcada confusión entre las autoridades de mesa.

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La confusión se apoderó de muchos centros de votación. Algunos ya habían cerrado sus puertas cuando la decisión —tomada por un magistrado del Tribunal Supremo tres minutos antes de la hora prevista para el cierre— les fue comunicada varios minutos después de que ya hubieran concluido sus operaciones; el recuento de resultados quedó en suspenso hasta que finalizó el periodo adicional de dos horas.

A supporter of Brazil's presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) reacts after the preliminary results of the presidential runoff election, Brazil, October 25, 2026. REUTERS/Mateus BonomiVotantes de Bolsonaro reaccionan en la calle ante la noticia de la derrota. Reuters.

La decisión abre la puerta a posibles impugnaciones legales, independientemente de quién resulte ganador. El equipo de Lula indicó que ya estaba estudiando medidas legales debido a una «injerencia en el proceso electoral», según declaró Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores, al que pertenece Lula. La campaña de Bolsonaro aún no se ha pronunciado al respecto.

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