Lula o Bolsonaro

Dos horas más para una elección al límite: Brasil estiró su balotaje hasta las 19

Se prorrogó por dos horas los comicios después de las dificultades denunciadas para llegar a las urnas por falta de transporte y temporales. Lula y Flávio Bolsonaro habían reclamado más tiempo para votar. La elección llegó a este domingo con apenas 1,87 punto de diferencia en la primera vuelta y un empate técnico en los últimos sondeos.