La elección presidencial de Brasil también moviliza a la dirigencia argentina. Mientras Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputan este domingo 25 de octubre el balotaje, referentes del oficialismo y de la oposición expresaron sus preferencias mediante discursos, videos y publicaciones en redes.
Brasil elige presidente: los apoyos argentinos a Lula y Flávio Bolsonaro
Milei y Bullrich respaldaron al candidato del PL, mientras Massa renovó su acompañamiento al mandatario. Los mensajes recientes y los pronunciamientos previos de otros dirigentes.
Los últimos respaldos incluyen una intervención de Javier Milei, un mensaje grabado de Patricia Bullrich y una publicación de Sergio Massa. A ellos se suman los pronunciamientos previos de Mauricio Macri, Daniel Scioli, Axel Kicillof y legisladores que acompañaron a los candidatos desde la primera vuelta.
Milei y Bullrich, con Bolsonaro
Milei ratificó su apoyo el viernes 23 durante la cena de la Fundación Faro. Ante empresarios, funcionarios y referentes libertarios, vinculó un eventual triunfo de Bolsonaro con la articulación internacional de las derechas. “Esperamos que el domingo tengamos otra oleada azul”, manifestó.
Bullrich también intervino en la última semana con un video en portugués solicitado por el equipo del candidato del Partido Liberal. “El futuro de Brasil importa, e importa mucho para América Latina”, afirmó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.
En su mensaje, la senadora defendió una agenda de crecimiento económico, seguridad y libertades individuales. Además, sostuvo que Bolsonaro podría impulsar esos objetivos y planteó que la cooperación entre Brasil, Argentina y los demás países fortalecería la presencia latinoamericana en el mundo.
Los otros respaldos al candidato del PL
Macri acompañó la candidatura mediante una declaración del Grupo Libertad y Democracia, fechada el 14 de octubre. El documento, firmado junto con otros exmandatarios, expresó su preferencia por una agenda de seguridad, desarrollo económico y fortalecimiento de las libertades.
Scioli felicitó a Flávio Bolsonaro tras la primera vuelta y lo llamó su “querido amigo”. El respaldo contrasta con su cercanía anterior con Lula da Silva, a quien apoyó en el pasado: en 2022 celebró su victoria y destacó su compromiso con el Mercosur y la integración latinoamericana.
Martín Menem y Luis Petri también se pronunciaron tras aquella votación. Ambos relacionaron el desempeño del postulante brasileño con el avance regional de las ideas que promueve Milei. Sus mensajes se conocieron al comienzo del tramo de campaña que concluyó con la segunda vuelta de este domingo.
Massa y los dirigentes que acompañan a Lula
Massa renovó su respaldo el sábado 24 con una fotografía junto al presidente brasileño. “Mañana y siempre del lado Lula de la vida”, escribió el exministro de Economía. En San Pablo, el senador bonaerense Jorge Paredi también participó de actividades del PT y transmitió saludos de Kicillof y Verónica Magario.
Desde el entorno del gobernador bonaerense, Cecilia Nicolini sostuvo en declaraciones publicadas el sábado que un triunfo de Lula tendría relevancia para el progresismo regional.
Kicillof ya había expresado su acompañamiento durante el acto por el Día de la Lealtad, el 17 de octubre.
Los respaldos anteriores también incluyen a Juan Grabois, Eduardo “Wado” de Pedro y Victoria Tolosa Paz. Tras la primera vuelta, el primero ratificó su apoyo a Lula cualquiera fuera el resultado; el senador destacó su trayectoria política y la diputada defendió la continuidad de su proyecto y la integración regional.