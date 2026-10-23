A dos días de las elecciones presidenciales en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro volverán a encontrarse frente a las cámaras este viernes 23 de octubre. El debate, organizado por la cadena TV Globo, será el último enfrentamiento televisivo entre los dos candidatos antes de que los brasileños regresen a las urnas para definir quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.
Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan en el último debate presidencial antes del balotaje
El presidente brasileño y el senador opositor protagonizarán este viernes el último cara a cara televisivo antes de la segunda vuelta del domingo 25 de octubre. El encuentro será transmitido por TV Globo, con la moderación del periodista César Tralli, en una contienda marcada por la polarización y la paridad en las encuestas.
El programa comenzará a las 21.20, hora de Brasil y Argentina, y será conducido por el periodista César Tralli. La transmisión estará disponible por TV Globo, GloboNews, el portal G1 y la plataforma Globoplay.
El intercambio llega después de un primer debate realizado el domingo pasado por la cadena Band, que estuvo atravesado por acusaciones personales, cuestionamientos sobre presuntos hechos de corrupción y diferencias en las propuestas de seguridad pública.
La instancia representa una de las últimas oportunidades para que ambos postulantes presenten sus propuestas, respondan a los cuestionamientos de su adversario e intenten convencer a los votantes que todavía no definieron su elección. La campaña transita sus horas finales en un escenario de fuerte polarización y con sondeos que muestran una competencia ajustada.
Cómo será el debate entre Lula y Flávio Bolsonaro
El encuentro de este viernes tendrá cuatro bloques, además de los espacios destinados a las consideraciones finales. El formato establece distintas modalidades de intercambio para que los candidatos puedan abordar cuestiones de interés nacional y regional, así como elegir temas para discutir con su contrincante.
En el primer bloque habrá seis rondas de preguntas sobre asuntos regionales y un tema nacional prioritario. Durante el segundo y el tercer bloque, los candidatos podrán seleccionar temas a partir de opciones que aparecerán en pantalla. En esas instancias, cada participante dispondrá de tres minutos por ronda.
El cuarto bloque estará dedicado a un tema libre, con ocho minutos de intervención para cada candidato. El esquema busca ordenar el intercambio y distribuir los tiempos de exposición antes del cierre de la campaña.
Una de las particularidades de esta edición será la restricción a los desplazamientos de los postulantes durante los primeros tres bloques. La medida impide que el candidato que no tenga la palabra abandone su atril, una regla incorporada después de las críticas de la campaña de Lula por el comportamiento de Flávio Bolsonaro durante el debate anterior.
En el encuentro de Band, el senador se había ubicado detrás del presidente en distintos momentos, una situación que generó cuestionamientos del equipo del mandatario. La nueva disposición pretende evitar ese tipo de movimientos y mantener a ambos candidatos en sus respectivos lugares durante las intervenciones.
La organización también anticipó que no habrá una verificación de datos en vivo durante la emisión televisiva. Sin embargo, el portal G1 publicará comprobaciones de las declaraciones a través de su sección Fato ou Fake. De esta manera, los espectadores podrán consultar posteriormente si algunas de las afirmaciones realizadas durante el debate se corresponden con los datos disponibles.
Acusaciones cruzadas y encuestas ajustadas
El debate anterior, realizado el domingo 18 de octubre, estuvo marcado por cruces sobre corrupción, inseguridad, economía y cuestiones vinculadas con los entornos familiares de los candidatos. Ambos expusieron posiciones diferentes sobre el combate al crimen organizado y el papel del Estado en áreas como la seguridad pública y la protección social.
Durante aquella emisión, Lula cuestionó a su rival por asuntos relacionados con el financiamiento de una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y por presuntos vínculos de su entorno.
Flávio, por su parte, formuló acusaciones contra el círculo familiar del mandatario y criticó la gestión del Partido de los Trabajadores. Las discusiones sobre propuestas quedaron, en varios momentos, relegadas frente a los ataques personales.
La disputa se define después de la primera vuelta del 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula, según los resultados citados por el sitio de verificación Chequeado. Como ninguno alcanzó la mayoría necesaria para imponerse en esa instancia, ambos avanzaron al balotaje.
Las mediciones previas a la segunda vuelta muestran una competencia estrecha. Según datos difundidos por la prensa brasileña, una encuesta de Datafolha ubicó a ambos candidatos en un empate del 50% de los votos válidos, mientras que Quaest registró una diferencia dentro del margen de error, con 45% para Flávio Bolsonaro y 44% para Lula.
Los resultados varían según la consultora y la metodología utilizada, por lo que no permiten anticipar con certeza el desenlace.
Con ese escenario, el último debate puede funcionar como un espacio decisivo para reforzar apoyos y disputar la atención de los votantes indecisos. La votación se realizará el domingo 25 de octubre y definirá quién asumirá la presidencia de Brasil para el próximo período.