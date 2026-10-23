Elecciones en Brasil

Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan en el último debate presidencial antes del balotaje

El presidente brasileño y el senador opositor protagonizarán este viernes el último cara a cara televisivo antes de la segunda vuelta del domingo 25 de octubre. El encuentro será transmitido por TV Globo, con la moderación del periodista César Tralli, en una contienda marcada por la polarización y la paridad en las encuestas.