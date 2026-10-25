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Brasil define su presidente: Lula y Flávio Bolsonaro ya votaron y cruzaron mensajes

El mandatario agradeció el respaldo de sus seguidores y el senador opositor pidió un cambio de rumbo. La jornada continúa hasta las 17, con más de 158,7 millones de electores habilitados.

El Tribunal Superior Electoral informó el reemplazo de 467 urnas electrónicas hasta las 10. Foto: ReutersEl Tribunal Superior Electoral informó el reemplazo de 467 urnas electrónicas hasta las 10. Foto: Reuters
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Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro votaron este domingo 25 de octubre por la mañana en el balotaje presidencial de Brasil. El actual mandatario sufragó en São Bernardo do Campo, en el estado de San Pablo, mientras que el candidato del Partido Liberal lo hizo en Río de Janeiro.

Más de 158,7 millones de personas están habilitadas para elegir al próximo presidente por cuatro años. Los centros electorales abrieron a las 8 y permanecerán habilitados hasta las 17, hora de Brasilia y de Argentina. La difusión de los resultados oficiales comenzará después del cierre de la votación.

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva, the Workers' Party (PT) candidate for re-election, raises his fist as he greets supporters outside a polling station after voting during the presidential runoff election, in Sao Bernardo do Campo, Brazil, October 25, 2026. REUTERS/Brian SnyderLula votó en São Bernardo do Campo y agradeció el acompañamiento recibido durante la campaña. Foto: Reuters

Lula agradeció el acompañamiento

El candidato del Partido de los Trabajadores votó en la Escuela Estatal João Firmino Correia de Araújo, acompañado por su esposa, Janja, el vicepresidente Geraldo Alckmin y otros aliados. El mandatario busca alcanzar su cuarto mandato, tras sus gobiernos de 2003 a 2010 y su regreso al poder en 2023.

“Estoy aquí por el pueblo brasileño”, expresó Lula, quien agradeció la movilización de sus seguidores durante la campaña. También cuestionó la conducta de su adversario y presentó la elección como una disputa entre proyectos sobre democracia, educación, salud, crecimiento económico y empleo.

Brazil's presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) and his wife Fernanda Bolsonaro gesture at a polling station during the presidential runoff election, in Rio de Janeiro, Brazil, October 25, 2026. REUTERS/Ricardo MoraesFlávio Bolsonaro sufragó en Río de Janeiro y pidió a los ciudadanos que concurran a las urnas. Foto: Reuters

Bolsonaro reclamó un cambio

Flávio Bolsonaro sufragó alrededor de las 8.20 en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, en Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro. Acompañado por su esposa, Fernanda, el senador afirmó estar satisfecho con su campaña y defendió la necesidad de modificar la conducción política del país.

“Llegó la hora del cambio”, manifestó el candidato del PL, quien vinculó su propuesta con las preocupaciones por la inseguridad y las dificultades económicas. Además, convocó a los ciudadanos a participar pese a la lluvia: “Llueva o haga sol, salgan de casa para votar”.

A person stands at a voting booth during the Brazilian presidential runoff election, in Porto Alegre, Brazil October 25, 2026. REUTERS/Diego VaraEl Tribunal Superior Electoral informó el reemplazo de 467 urnas electrónicas hasta las 10. Foto: Reuters

El balance de la jornada

El Tribunal Superior Electoral informó que hasta las 10 se habían reemplazado 467 urnas electrónicas, equivalentes al 0,09% del total. Ese era el último boletín publicado en el portal oficial al momento de esta actualización. No se había localizado una cifra nacional de participación durante la mañana.

La segunda vuelta se realiza después de que Bolsonaro obtuviera el 47,03% de los votos válidos el 4 de octubre, frente al 45,16% de Lula. Los últimos sondeos mostraron diferencias dentro de sus márgenes de error. El escrutinio podrá seguirse desde las 17 en el portal del TSE y en la aplicación Resultados.

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