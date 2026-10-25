Lula o Bolsonaro

Cerraron las urnas en Brasil y comienza un conteo marcado por una prórroga inédita

Terminó a las 19 el horario extraordinario dispuesto por la Justicia y el TSE quedó en condiciones de retomar la difusión de resultados entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Antes de suspenderla, apenas había contabilizado 0,25% de las secciones. La autoridad electoral estima que podría haber una definición entre las 20.30 y las 21.