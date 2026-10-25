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Balotaje en Brasil: el recuento es voto a voto

El escrutinio del balotaje en Brasil mantiene una paridad extrema entre los candidatos mientras avanza el conteo de votos en todo el territorio nacional.

Trabajadores electorales transportan urnas este domingo en Salvador, Brasil. ReutersTrabajadores electorales transportan urnas este domingo en Salvador, Brasil. Reuters
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El senador Flávio Bolsonaro había al primer lugar del escrutinio del balotaje presidencial de Brasil y obtuvo el 50,47% de los votos, equivalentes a 14.155.217 sufragios, frente al 49,53% y 13.891.205 votos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según el reporte del Tribunal Superior Electoral (TSE) de las 20., cuando se había completado el 22,68% de las secciones electorales.

Escrutinio voto a voto

Sin embargo, sobre las 20.30, la tendencia volvió a posicionar a Lula sobre Bolsonaro con 50.41% de los votos, cuando estaban escrutadas el 57% de las urnas nacionales.

People cheer while waiting for the results of Brazil's presidential runoff election, in Rio de Janeiro, Brazil, October 25, 2026. REUTERS/Tita BarrosLos brasileños aguardan en las calles el resultado de la elecciones presidenciales. Reuters.

Las urnas cerraron, este domingo, en todo el territorio brasileño, en el marco de la segunda vuelta presidencial que enfrenta al actual mandatario Luiz Inácio 'Lula' da Silva y al senador Flávio Bolsonaro, y luego de que el Tribunal Superior Electoral prorrogara dos horas para que continuaran las elecciones.

Mirá tambiénCerraron las urnas en Brasil y comienza un conteo marcado por una prórroga inédita

Detuvieron a un funcionario

El secretario de Movilidad de Salvador de Bahía, Pablo Souza, fue arrestado luego de que el Partido de los Trabajadores de Luiz Inácio 'Lula' da Silva denunciara la falta de transporte público, en el contexto de las elecciones presidenciales.

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