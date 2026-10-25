El senador Flávio Bolsonaro había al primer lugar del escrutinio del balotaje presidencial de Brasil y obtuvo el 50,47% de los votos, equivalentes a 14.155.217 sufragios, frente al 49,53% y 13.891.205 votos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según el reporte del Tribunal Superior Electoral (TSE) de las 20., cuando se había completado el 22,68% de las secciones electorales.
Balotaje en Brasil: el recuento es voto a voto
El escrutinio del balotaje en Brasil mantiene una paridad extrema entre los candidatos mientras avanza el conteo de votos en todo el territorio nacional.
Escrutinio voto a voto
Sin embargo, sobre las 20.30, la tendencia volvió a posicionar a Lula sobre Bolsonaro con 50.41% de los votos, cuando estaban escrutadas el 57% de las urnas nacionales.
Las urnas cerraron, este domingo, en todo el territorio brasileño, en el marco de la segunda vuelta presidencial que enfrenta al actual mandatario Luiz Inácio 'Lula' da Silva y al senador Flávio Bolsonaro, y luego de que el Tribunal Superior Electoral prorrogara dos horas para que continuaran las elecciones.
Detuvieron a un funcionario
El secretario de Movilidad de Salvador de Bahía, Pablo Souza, fue arrestado luego de que el Partido de los Trabajadores de Luiz Inácio 'Lula' da Silva denunciara la falta de transporte público, en el contexto de las elecciones presidenciales.