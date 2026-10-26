El gobernador Maximiliano Pullaro destacó el triunfo de Luiz Inacio “Lula” Da Silva en Brasil desde una mirada que reconoce en la política una vocación de servicio y de mejora de la vida de los pobladores, anclado en su condición de militante de la Unión Cívica Radical y sus valores.
Pullaro y el triunfo de Lula como “una reivindicación de la política”
El gobernador santafesino rescató la vocación por una gestión pública que “busque mejorar la vida de la gente”. Resaltó la necesidad de “seguir consolidando relaciones bilaterales y fortalecer el Mercosur”.
A la vez, desde ese punto de vista, remarcó que “Lula es el presidente legítimo de Brasil y creo que es muy importante que Argentina pueda establecer y fortalecer las relaciones comerciales con Brasil. La única forma de que las sociedades puedan salir adelante es a través de la generación de empleo”.
En ese sentido, y en declaraciones periodísticas formuladas luego de la firma del contrato para el nuevo tramo del tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario, consideró oportuno reflexionar en orden a la posibililidad de “trabajar junto al vecino país, y seguir consolidando relaciones bilaterales y fortaleciendo el Mercosur para que nuestras economías puedan crecer.
“Creo que hay un solo camino. Lo que necesita hoy la República Argentina es que se pueda generar empleo, se pueda generar crecimiento económico y Brasil claramente es un socio estratégico de nuestro país”, añadió.
“Nosotros creemos en la política, pero en una política que pueda generar mejores condiciones de vida. Yo soy un hombre de la Unión Cívica Radical, milito en el partido de los 16 años y reivindico los valores de mi partido. Por eso también reivindico la política y lo de ayer se puede ver desde ese lugar”, completó.
Autopista
Sobre la obra en la autopista, reiteró que “se continúa con el programa de obra pública muy ambicioso que tiene la provincia de Santa Fe. Hemos invertido en casi 36 meses más de lo que se invirtió en los últimos 8 años.
"En un momento muy difícil de la economía, lo hicimos bajando los costos. Bajamos el 40% del costo de la obra pública, el 40% del gasto corriente, es decir, lo que gasta el Estado todos los meses. Y eso fue a la inversión”, dijo Pullaro.
En particular, puntualizó que el proyecto “viene a sumarse a otras obras, como es la ruta del camino de la cremería, como la ruta 93, como todas las rutas que se están haciendo para el ingreso a los puertos de la provincia de Santa Fe. Esto nos va a permitir descomprimir muchísimo el tránsito de los alrededor de 2 millones de camiones que vienen todos los años a nuestros puertos”.
“La verdad que estamos muy contentos con esto, de poder seguir invirtiendo, generando trabajo a través de la obra pública y de demostrar que el Estado, más allá de la crisis económica que vive la República Argentina, si logra bajar los costos puede invertir donde tiene que hacerlo”.
De la macro y la micro
Sobre la situación de la economía a nivel nacional y su impacto sobre la provincia, el mandatario hizo notar que “las variables macroeconómicas se han corregido en Argentina, ha bajado de manera importante la inflación y eso hay que reconocerlo.
“Se ha corregido en términos generales la tasa de interés, también bajó el riesgo país (más allá de que ahora tuvo un rebote), lo que permite la inversión de de mediano plazo. Pero claramente la gente no está bien, porque la plata no le alcanza y eso es una realidad”, admitió.
Al respecto, insistió en que “tenemos que fortalecer la microeconomía, para que la gente pueda pasarla mejor. Nosotros lo hemos lo venimos planteando desde que comenzó este modelo. Y también lo hicimos cuando vimos que teníamos muchos santafesinos endeudados, lo hicimos con el sector privado y lo hicimos con el sector público.
“Fuimos la primera provincia que llevó adelante un plan de desendeudamiento de empleados públicos y también de vecinos y ciudadanos santafesinos del sector privado con aportes del Gobierno Provincial”, sostuvo.
Presupuesto e inversión
El gobernador confirmó también que el proyecto de Presupuesto provincial está siendo terminado, “pero yo en eso le doy mucha libertad a los ministros. Cada uno presenta su programa de gobierno en cada una de las áreas. Después, obviamente, Economía lo corrige y nosotros vemos la mirada general”.
“Aquí el ministro (de Obras Públicas, Lisandro) Enrico es muy ansioso, quiere poner muchas obras. Y bueno, el año que viene vamos a intentar sostener los niveles de inversión en gastos de capital que viene teniendo la provincia. Queremos que termine nuestra gestión con alrededor de 5.000 millones de dólares en inversiones en obra pública”, subrayó.
Pullaro enumeró que se hicieron “obras de arquitectura, mejoramos escuelas y construimos escuelas nuevas, mejoramos lo que es todo son todas las obras de seguridad, mejoramos todas las obras de salud. Pero principalmente le pusimos mucha cabeza a lo que son las inversiones que generan trabajo.
“Cuando vos bajás el costo de la logística porque tenés una mejor ruta, mejor accesibilidad o simplemente lo que antes te llevaba un día y medio para poder descargar, eso baja los costos y al bajar los costos se termina generando más trabajo y más crecimiento económico”, agregó.
El mandatario extendió la cobertura “a cada punto, a cada barrio de las grandes ciudades. No sólo las obras de los Sudamericanos, las obras de reparación de de calles, de cinta asfáltica, de construcción de cordón cuneta, de iluminación, las diferentes obras de Aguas y de la EPE que estamos llevando adelante, que no se ven, pero que permitieron que tengamos un verano con menos cortes.
“Bueno, eso es inversión pública y eso es lo que tiene que hacer un Estado proactivo en momentos de dificultad económica. Bajar los costos del Estado, gastar menos, ser más austero. Por supuesto, ser honesto. Pero ser honesto es lo más fácil, con no robar alcanza. El problema es ser eficiente. Cuando vos tenés que ser eficiente, tenés que dar muchos debates que muchas veces te incomodan, pero tenés que darlos si querés tener un mejor Estado. Y nosotros creemos en el Estado”.