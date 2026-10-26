La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil generó repercusiones en distintos países de América Latina. Los presidentes de México, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Cuba y Chile expresaron públicamente sus felicitaciones y destacaron la importancia del proceso electoral y de los vínculos entre las naciones de la región.
Lula recibió el respaldo de varios presidentes latinoamericanos tras su triunfo electoral
Los mandatarios de México, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Cuba y Chile felicitaron al presidente brasileño por su reelección y destacaron la democracia, la integración regional y la cooperación bilateral.
Los mensajes coincidieron en la necesidad de sostener el diálogo y profundizar la cooperación bilateral, aunque cada mandatario puso el acento en distintos aspectos, desde la integración económica hasta la seguridad y la defensa de la soberanía.
Democracia e integración, entre los principales mensajes
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el resultado electoral con un mensaje en redes sociales en el que destacó el respaldo popular al mandatario brasileño. “¡Viva la democracia, el pueblo brasileño venció. Felicidades, presidente Lula!”, escribió.
Desde Uruguay, Yamandú Orsi contó que mantuvo una conversación con Lula luego de conocerse el resultado. El mandatario uruguayo lo definió como un amigo y lo felicitó tanto por la victoria como por la jornada democrática.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, también saludó al pueblo brasileño y destacó los intereses compartidos entre ambos países. En su mensaje, planteó la continuidad de una agenda común de integración y desarrollo para promover el bienestar de sus respectivas poblaciones.
Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, remarcó los vínculos históricos y geográficos entre ambos países. “Bolivia y Brasil son países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes”, expresó, al manifestar su intención de fortalecer la relación bilateral y generar nuevas oportunidades.
Chile y Panamá destacaron la agenda compartida
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó al pueblo brasileño por la jornada electoral y saludó especialmente a Lula por su victoria. “Seguiremos trabajando juntos por nuestros países”, expresó.
En tanto, el mandatario chileno, José Antonio Kast, informó que conversó con Lula y lo felicitó por el resultado de las elecciones. En su mensaje, destacó las posibilidades de cooperación entre ambos países y anticipó que buscarán avanzar en una agenda común.
Kast señaló que Chile y Brasil tienen un futuro compartido y mencionó dos ejes prioritarios para el vínculo bilateral: la integración económica y el combate al crimen organizado en la región.
Cuba destacó la soberanía y la justicia social
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó a Lula en nombre de su Gobierno y del pueblo de la isla. Calificó el resultado como una “victoria histórica” y destacó la continuidad de un camino basado en la paz, la soberanía y la justicia social.
Además, sostuvo que Brasil puede contar con Cuba para avanzar en la unidad y la integración de América Latina y el Caribe.
Las reacciones de los mandatarios reflejaron la relevancia política y regional de Brasil, una de las principales economías del continente. Los saludos también dejaron planteados distintos temas de interés compartido para la próxima etapa de la relación entre el gobierno brasileño y sus vecinos.