El presidente reelecto de Brasil, Luis 'Lula' da Silva afirmó esta noche que su triunfo sobre el ultraderechista Flávio Bolsonaro es "la derrota del negacionismo", y aludiendo a la campaña electoral de su contrincante señaló: "Nunca pensé que una persona pudiese mentir tanto".
Balotaje histórico
Lula celebró la victoria: "No vamos a cambiar la forma de gobernar este país"
Foto: Reuters
Al hablar en el bunker de campaña en el que siguió el escrutinio del balotaje de este domingo, y recibió las noticias de su triunfo, un Lula con apenas un hilo de voz por el esfuerzo de la jornada, pormetió: "No vamos a cambiar la forma de gobernar este país" para el pueblo brasileño.
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