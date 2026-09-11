Del riesgo a la oportunidad

La estadística muestra que El Niño favorece a la agricultura en el centro-norte de Santa Fe

"No es un cheque en blanco", advierten los analistas del Ieral/Fundación Mediterránea. Los analistas analizaron qué sucede con las campañas agrícolas del país en 6 provincias y sus regiones, cuando el Pacífico se calienta por encima del promedio frente a Perú.