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"Six seven"

Milei hizo un gesto viral desde el balcón de la Casa Rosada para saludar a estudiantes

Acompañado por Sandra Pettovello y otros ministros, el presidente repitió el movimiento ante un grupo de chicos reunidos en la Plaza de Mayo.

Javier Milei saludó a estudiantes desde el balcón de la Casa Rosada antes de la reunión de Gabinete.Javier Milei saludó a estudiantes desde el balcón de la Casa Rosada antes de la reunión de Gabinete.
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Javier Milei salió este lunes al balcón de la Casa Rosada junto a integrantes de su Gabinete para saludar a un grupo de estudiantes que se encontraba en la Plaza de Mayo. Durante el intercambio, sorprendió a los chicos al reproducir un gesto popularizado en las redes sociales.

El episodio ocurrió antes de la reunión de ministros convocada tras las elecciones presidenciales de Brasil. En esa aparición, el mandatario no hizo declaraciones sobre el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva y concentró su atención en los estudiantes que observaban desde la plaza.

El saludo desde el balcón

Acompañado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el presidente realizó entre risas el movimiento conocido como “Six Seven”. El gesto consiste en alternar las manos hacia arriba y hacia abajo, con las palmas abiertas, como si fueran los platillos de una balanza.

La secuencia sumó una referencia a los contenidos que circulan entre los más jóvenes en plataformas como TikTok e Instagram. Milei repitió el movimiento desde el balcón mientras compartía el saludo con los funcionarios que lo acompañaban, antes del encuentro previsto en la sede del Ejecutivo.

Después de la elección brasileña

La aparición pública se produjo al día siguiente del balotaje en Brasil, en el que Lula consiguió un nuevo mandato. El resultado marcó el contexto de la reunión de Gabinete, convocada para analizar el escenario regional después de una campaña en la que Milei había respaldado a Flávio Bolsonaro.

El intercambio con los estudiantes precedió a esa agenda de trabajo. Durante el saludo desde la Casa Rosada no hubo un pronunciamiento del Presidente sobre el resultado electoral del país vecino ni anuncios vinculados con la relación bilateral o con los temas que abordarían los ministros.

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