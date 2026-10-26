La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Sociedad Interamericana de Periodismo (SIP) y la Academia Nacional de Periodismo se pronunciaron por separado sobre un mismo tema: la escalada de agravios contra los medios de comunicación y periodistas pronunciados por el presidente Javier Milei.
Generalizado rechazo de entidades periodísticas a los ataques del gobierno nacional a la prensa
Adepa, la SIP y la Academia Nacional de Periodismo volvieron a reaccionar ante las expresiones del mandatario nacional que en los últimos días habló de “quemar en la hoguera” a los periodistas que investigaron la causa $Libra.
Este viernes la situación llegó a su punto cúlmine cuando el mandatario argentino dijo que los comunicadores que investigan la causa $Libra debían “quemarse en la hoguera”.
Fue en la conferencia que ofreció en la gala anual de la Fundación Faro, poco después de conocerse un fallo judicial favorable para él y su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
“La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines golpistas”, dijo entonces el mandatario nacional, quien cargó contra “los periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones”, entre los que incluyó, con nombre y apellido, a comunicadores de distintos medios que cubrieron el caso de presunta estafa con la criptomoneda.
Poco después de difundirse los duros términos empleados por el Presidente, se conoció el pronunciamiento de Adepa que, a través de las redes sociales, rechazó “los nuevos ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y medios (…). Los agravios incluyeron virulentas apelaciones contra profesionales y organizaciones periodísticas que cubrieron el caso $Libra -por el que el Presidente fue sobreseído judicialmente-, y se suman a la escalada de las últimas semanas”, señala la entidad.
“La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica”, concluye.
Contexto internacional
Justo este domingo concluyó la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se desarrolló en Bogotá, Colombia, y analizó la situación del sector en los países de la región.
“La violencia ciega contra el periodismo independiente, que en el último semestre cobró la vida de nueve periodistas del continente, ha estado acompañada de un discurso hostil desde el poder, in crescendo, que incluye, entre otros, casos de acoso judicial, descalificaciones oficiales y bloqueo de medios”, señalaron en la clausura del encuentro.
Con respecto a la Argentina, la entidad cuya presidencia pasó a manos del cordobés Carlos Jornet, advirtió que “persisten las descalificaciones oficiales y el Gobierno presentó un proyecto, con penas de prisión y con una riesgosa ambigüedad en sus términos, para sancionar la ‘desinformación masiva’ y la ‘manipulación de la opinión pública’”, en alusión a uno de los capítulos que componen la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Y contando
Por último, en el sitio oficial de la Academia Nacional de Periodismo, que preside Joaquín Morales Solá, impacta la imagen de un contador que está a punto de cambiar de la cifra 861 a 862.
Bajo el título “La violencia institucional afecta a la democracia”, advierte: “A la cantidad de insultos del Presidente se suma una amenaza de muerte”.
Es que la cifra mencionada más arriba alude a las expresiones y publicaciones registradas entre enero y octubre. Allí figuran términos como “operador/es, mentiroso/s, basura/s, ensobrado/s, y variantes como corrupto/s, mercenario/s, pautero/s, inmundo/s, imbécil/es, mierda/s humana/s, delincuente/s, sicario/s, sorete/s, quemar en la hoguera pública”.
Esta última expresión colmó un vaso que ya estaba lleno y despertó fuertes críticas de sectores políticos, y de la propia jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien advirtió que con los dichos presidenciales, “se cruzó un límite”.
Cabe recordar que la semana pasada, el mandatario nacional tuvo un paso breve pero polémico por España, donde también dedicó agravios a periodistas de ese país.