Se constituyó el nuevo Consejo Ejecutivo de ADEPA

Al cierre de la 63ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), realizada en la ciudad de Puerto Madryn el día 5 de septiembre, se procedió a la elección del Consejo Ejecutivo que tendrá a su cargo la conducción de la entidad por el período 2025-2026.
El máximo cuerpo ejecutivo de la institución quedó constituido de la siguiente manera:
CONSEJO EJECUTIVO 2025 – 2026
Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)
Vicepresidente 1º: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)
Vicepresidente 2º: Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)
Secretaria General: Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia)
Secretario de Organización: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)
Secretario de Relaciones Institucionales: Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires)
Tesorero: Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)
Protesorero: Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas)
Vocales titulares
1º José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)
2º Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)
3ª Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)
4º Carlos Azzariti (Página 12, Buenos Aires)
5ª Héctor Lebensohn (Democracia, Junín)
6º Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)
Vocales suplentes
1º Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca)
2º Federico Torres (Río Negro, Gral. Roca)
3º Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)
4º Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)
5º Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)
6ª Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)
Comisión de Libertad de Prensa e Información
Presidente: Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)
Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones
Presidente: Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)
Vicepresidente: Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)
Comité Estratégico
Presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)
Comisión de Premios “Federico C. Massot”
Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)
Comisión de Capacitación Multiplataforma
Presidente: Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba)
Comisión de Desarrollo Digital
Presidente: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)
Vicepresidenta: Ana Ortíz (Infocielo, La Plata)
Comisión de Desarrollo de Medios Locales
Presidente: Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)
Vicepresidenta: Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)
Comisión de Relaciones Internacionales
Presidente: Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)
Vicepresidente: Ignacio Fidanza (La Política Online, Buenos Aires)
Comisión de Marcas de Verdad
Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)
Comisión de Diversidad
Presidenta: Bárbara Read (La Mañana, Formosa)
Comisión de Propiedad Intelectual
Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)
Vicepresidente: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)
Comisión de Socios
Presidente: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)
Secretario: Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza)
Comisión de Difusión
Presidente: Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos)
Comisión Revisora de Cuentas
Titulares: Miguel Gaíta, Sergio Ducca, y Diego Garazzi
Suplente: Cecilia Gargatagli
Servicio de Orientación Legal
Libertad de Prensa: Carlos Laplacette
Propiedad Intelectual: Nicolás Novoa
Servicio de Orientación Tributaria
Director Ejecutivo
Gerente General
