Leonardo Rodrigues de Jesus, conocido como Léo Índio y sobrino político de Jair Bolsonaro, vive en Puerto Iguazú mientras tramita una solicitud de refugio en la Argentina. Su nombre volvió a circular este martes, en medio de las versiones sobre una posible salida de su primo Flávio de Brasil.
Quién es Léo Índio, el familiar de Bolsonaro que vive en Iguazú y pidió refugio
Leonardo Rodrigues de Jesus tiene una orden de prisión preventiva en Brasil por los ataques de enero de 2023. Su solicitud de protección en la Argentina sigue en trámite.
El concejal Alejandro Verón planteó que su presencia podría haber generado una confusión sobre el paradero del senador. “Puede ser una confusión. Hay un familiar de Bolsonaro alojado en Iguazú”, dijo a Radio Rivadavia. Precisó que Léo Índio permanece en una hostería de la ciudad misionera.
El vínculo con la familia Bolsonaro
Rodrigues de Jesus tiene 43 años y es hijo de una hermana de Rogéria Nantes Braga, la primera esposa del expresidente brasileño. Es primo hermano de Flávio, Carlos y Eduardo Bolsonaro. Desarrolló su actividad en el bolsonarismo y en 2022 fue elegido concejal suplente en Cascavel, en el estado de Paraná.
La Procuraduría General de la República lo acusó de participar en los ataques del 8 de enero de 2023 contra el Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal, en Brasilia. Le atribuyó cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado y asociación criminal armada.
La causa y su llegada a la Argentina
El juez Alexandre de Moraes ordenó su prisión preventiva en abril de 2025. Para entonces, ya había viajado a la Argentina y solicitado protección. En septiembre de 2026 declaró a La Voz de Misiones que llevaba aproximadamente un año y ocho meses instalado en Puerto Iguazú.
En esa entrevista sostuvo que había abandonado Brasil porque se consideraba perseguido político. Negó haber participado en los destrozos y atribuyó la violencia a supuestos infiltrados. También afirmó que cuenta con una autorización provisoria, renovable cada 90 días, mientras la CONARE analiza su pedido.
El pedido dirigido a Milei
Durante su permanencia en Misiones, contó que realizó trabajos de seguridad, pintura, cocina y reparto de comida. Además, dijo que había preparado una carta para Javier Milei en la que solicitaba una solución para los pedidos de refugio de unos 300 brasileños, más de 100 de ellos radicados en Iguazú.
Según explicó, 62 integrantes de ese grupo enfrentaban pedidos de extradición. Este martes, Léo Índio también compartió en Instagram una publicación que afirmaba que Flávio había salido de Brasil. La acompañó con la frase: “Brasil no es un país seguro para las personas buenas”.