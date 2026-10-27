El senador brasileño Flávio Bolsonaro abandonó el país rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales del domingo, según informaron tres fuentes el martes por la tarde. El Departamento de Estado estadounidense tiene previsto concederle a él y a su familia los visados de entrada.
Tras abandonar Brasil, Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas estadounidenses
"El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada a Estados Unidos", declaró un alto funcionario este martes por la tarde.
Bolsonaro, que aún no ha reconocido la victoria del presidente izquierdista en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva, abandonó Brasil tras negarse a acatar una orden del Tribunal Supremo de entregar sus pasaportes.
La sentencia está relacionada con una investigación por blanqueo de dinero en la que él niega haber cometido delito alguno.
Se desconocía de inmediato el paradero de Flávio, su esposa y sus dos hijas. Una fuente cercana a la familia indicó que Flávio había aterrizado en Florida, pero se negó a precisar el lugar.
"El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada a Estados Unidos", declaró un alto funcionario del Departamento de Estado.
Flávio Bolsonaro está casado con Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, una cirujana dentista con quien contrajo matrimonio en 2010. La pareja tiene dos hijas, Luiza, nacida en 2012, y Carolina, que llegó al mundo en 2014. Ambas mantienen un perfil reservado y permanecen alejadas de la exposición pública.
Crece la brecha entre Estados Unidos y Brasil
La salida de Bolsonaro amenaza con profundizar la brecha entre las dos naciones más pobladas de América. Lula ha acusado a Washington de conspirar con los Bolsonaro para devolverlos al poder, y Reuters informó, antes de las elecciones del domingo, sobre una campaña del Departamento de Estado estadounidense para restituirlos en el cargo.
Trump ya había alegado que el padre de Flávio, el expresidente Jair Bolsonaro, fue víctima de persecución judicial en Brasil. El padre de Bolsonaro también se exilió en Estados Unidos tras negarse a reconocer la victoria de Lula en 2022, cuando el expresidente estadounidense Joe Biden estaba en el cargo.
Finalmente regresó, pero posteriormente fue condenado a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado después de que sus seguidores asaltaran edificios gubernamentales en Brasilia.
Trump no mencionó la salida de Flávio Bolsonaro en sus declaraciones a la prensa el lunes, pero dijo que la votación brasileña "parecía otra elección amañada".
La postura de Lula
Lula, hablando desde Brasilia, dijo que acababa de enterarse de que Flávio había abandonado el país y lo calificó de vergonzoso, diciendo que debería haberse quedado en Brasil y haber demostrado su inocencia.
Bolsonaro era el favorito para ganar las elecciones presidenciales del domingo, pero acabó perdiendo en un resultado inesperado frente a Lula.