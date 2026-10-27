#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Estados Unidos

Tras abandonar Brasil, Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas estadounidenses

"El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada a Estados Unidos", declaró un alto funcionario este martes por la tarde.

Flavio Bolsonaro y Fernanda Bolsonaro. ReutersFlavio Bolsonaro y Fernanda Bolsonaro. Reuters
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El senador brasileño Flávio Bolsonaro abandonó el país rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales del domingo, según informaron tres fuentes el martes por la tarde. El Departamento de Estado estadounidense tiene previsto concederle a él y a su familia los visados de entrada.

Bolsonaro, que aún no ha reconocido la victoria del presidente izquierdista en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva, abandonó Brasil tras negarse a acatar una orden del Tribunal Supremo de entregar sus pasaportes.

La sentencia está relacionada con una investigación por blanqueo de dinero en la que él niega haber cometido delito alguno.

Brazil's presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) and his wife Fernanda Bolsonaro gesture at a polling station during the presidential runoff election, in Rio de Janeiro, Brazil, October 25, 2026. REUTERS/Ricardo MoraesDesde este martes por la mañana, el paradero de Flavio, su esposa y sus dos hijas.

Se desconocía de inmediato el paradero de Flávio, su esposa y sus dos hijas. Una fuente cercana a la familia indicó que Flávio había aterrizado en Florida, pero se negó a precisar el lugar.

"El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada a Estados Unidos", declaró un alto funcionario del Departamento de Estado.

Flávio Bolsonaro está casado con Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, una cirujana dentista con quien contrajo matrimonio en 2010. La pareja tiene dos hijas, Luiza, nacida en 2012, y Carolina, que llegó al mundo en 2014. Ambas mantienen un perfil reservado y permanecen alejadas de la exposición pública.

Crece la brecha entre Estados Unidos y Brasil

La salida de Bolsonaro amenaza con profundizar la brecha entre las dos naciones más pobladas de América. Lula ha acusado a Washington de conspirar con los Bolsonaro para devolverlos al poder, y Reuters informó, antes de las elecciones del domingo, sobre una campaña del Departamento de Estado estadounidense para restituirlos en el cargo.

Mirá tambiénDesde Brasil aseguran que Flávio Bolsonaro se fue a Estados Unidos

Trump ya había alegado que el padre de Flávio, el expresidente Jair Bolsonaro, fue víctima de persecución judicial en Brasil. El padre de Bolsonaro también se exilió en Estados Unidos tras negarse a reconocer la victoria de Lula en 2022, cuando el expresidente estadounidense Joe Biden estaba en el cargo.

Finalmente regresó, pero posteriormente fue condenado a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado después de que sus seguidores asaltaran edificios gubernamentales en Brasilia.

Trump no mencionó la salida de Flávio Bolsonaro en sus declaraciones a la prensa el lunes, pero dijo que la votación brasileña "parecía otra elección amañada".

La postura de Lula

Lula, hablando desde Brasilia, dijo que acababa de enterarse de que Flávio había abandonado el país y lo calificó de vergonzoso, diciendo que debería haberse quedado en Brasil y haber demostrado su inocencia.

Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) leaves after addressing the media following his loss in the presidential runoff election, in Brasilia, Brazil October 25, 2026. REUTERS/Adriano Machado TPX IMAGES OF THE DAYLula calificó de vergonzosa la salida de Bolsonaro de su país. Reuers.

Bolsonaro era el favorito para ganar las elecciones presidenciales del domingo, pero acabó perdiendo en un resultado inesperado frente a Lula.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Brasil
Flávio Bolsonaro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro