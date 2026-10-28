Vuelo privado

Flávio Bolsonaro llegó a Miami tras un recorrido que incluyó a la Argentina y Ecuador

Tras salir de Brasil, el senador hizo una escala técnica en Guayaquil antes de continuar su trayecto. El recorrido evitó el espacio aéreo brasileño y estuvo precedido por un cruce fronterizo en Puerto Iguazú junto a tres integrantes de su familia.