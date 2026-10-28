Flávio Bolsonaro, ex candidato del Partido Liberal de Brasil, llegó este miércoles a Estados Unidos luego de salir de su país tras la derrota electoral del domingo frente a Luiz Inácio “Lula” da Silva, en un contexto marcado por una investigación judicial por presunto lavado de activos.
Flávio Bolsonaro llegó a Miami tras un recorrido que incluyó a la Argentina y Ecuador
Tras salir de Brasil, el senador hizo una escala técnica en Guayaquil antes de continuar su trayecto. El recorrido evitó el espacio aéreo brasileño y estuvo precedido por un cruce fronterizo en Puerto Iguazú junto a tres integrantes de su familia.
El avión privado en el que viajaba aterrizó a las 10.24 en el aeropuerto ejecutivo Opa-locka, en Miami-Dade, Florida, una terminal destinada a la aviación general y ejecutiva ubicada a unos 18 kilómetros al norte del centro de Miami.
La aeronave utilizada fue un Gulfstream G400 perteneciente a Buenos Aires Fly (Fly BA), una empresa dedicada al servicio de taxis aéreos ejecutivos. El trayecto incluyó una escala en Ecuador antes de continuar hacia territorio estadounidense.
El recorrido del avión
El vuelo partió del Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú a las 0.21, con destino a Guayaquil, Ecuador. La aeronave aterrizó allí a las 3.46, hora local, equivalentes a las 5.46 de la Argentina, para realizar una escala técnica.
Durante el primer tramo, el avión sobrevoló Paraguay, Bolivia y Perú antes de llegar a territorio ecuatoriano.
Aunque el Gulfstream G400 tiene autonomía suficiente para realizar el trayecto entre Iguazú y Miami sin necesidad de reabastecerse, en este caso se efectuó una parada intermedia. Dos factores habrían influido en esa decisión: la cantidad de equipaje que transportaba la familia y la necesidad de evitar el espacio aéreo brasileño, lo que habría requerido solicitar una autorización para sobrevolarlo.
A las 4.21, hora de Guayaquil, la aeronave volvió a despegar para completar el recorrido hasta Estados Unidos, donde, de acuerdo con la información publicada, permanecerían bajo la protección del Gobierno norteamericano.
El paso por la Argentina
Antes de continuar su viaje hacia Estados Unidos, Bolsonaro ingresó a la Argentina junto con tres integrantes de su familia: Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.
De acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones, los cuatro cruzaron la frontera el martes a las 22.50 a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu, en Brasil.
El organismo informó que los pasajeros presentaron documentación válida para ingresar al país y que no registraban impedimentos legales para hacerlo. También indicó que los movimientos migratorios quedaron asentados sin incidentes.
La investigación judicial
La llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos se produjo en medio de una investigación judicial por presunto lavado de activos, según la información difundida sobre el caso.
El viaje también estuvo precedido por la derrota electoral del domingo frente al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, los datos disponibles no permiten establecer una relación directa entre la investigación judicial y la decisión de trasladarse a Estados Unidos.
El recorrido del avión privado, su paso por la Argentina y la escala en Ecuador quedaron registrados en la información sobre el vuelo, mientras que las autoridades migratorias argentinas confirmaron el ingreso de los cuatro pasajeros sin inconvenientes.