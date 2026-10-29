La Policía Federal de Brasil abrió una investigación para esclarecer cómo Flávio Bolsonaro habría salido del país pese a una orden judicial que le prohibía viajar al exterior y le exigía entregar sus pasaportes ordinarios y diplomáticos. La medida había sido dispuesta por Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF).
Brasil investiga cómo Flávio Bolsonaro salió del país pese a la prohibición judicial
La fuerza no halló registros migratorios del senador y busca esclarecer cómo llegó a Estados Unidos con su familia, luego de que la Justicia le impusiera restricciones de viaje.
En un comunicado, la fuerza sostuvo que actúa dentro del marco legal y aclaró que las restricciones sobre documentos de viaje no convierten automáticamente a una persona en prófuga ni justifican, por sí solas, su detención o vigilancia permanente.
Según la Policía Federal, el senador cruzó la frontera con Argentina el martes 27 y luego abordó un avión privado con destino a Estados Unidos, acompañado por su esposa y las dos hijas de la pareja.
La orden judicial y la salida de Brasil
La resolución de Moraes fue dictada a pedido de la propia Policía Federal, que había solicitado medidas cautelares para impedir que Flávio Bolsonaro abandonara el territorio brasileño. La petición se presentó ante el Supremo Tribunal Federal durante la jornada de la segunda vuelta electoral.
Sin embargo, la fuerza informó que no encontró registros oficiales que indicaran que el senador hubiera pasado por un puesto de control migratorio brasileño durante su salida.
La investigación busca determinar cómo se concretó el viaje y si se incumplieron las restricciones impuestas por la Justicia.
Las investigaciones
Flávio Bolsonaro está bajo investigación en distintas causas que tramitan en el máximo tribunal brasileño. Una de ellas examina presuntas maniobras de lavado de dinero mediante plataformas de apuestas, en un expediente que también involucra al abogado y empresario Willer Tomaz.
Además, el senador es investigado por cuestiones vinculadas con el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la vida de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
Tanto Flávio como Tomaz niegan haber cometido delitos.
Las declaraciones de su hermano
La salida del senador se produjo después de que su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, afirmara en una transmisión por redes sociales que Flávio debía abandonar Brasil si perdía las elecciones presidenciales, con el objetivo de encabezar la oposición desde el exterior.
Eduardo se encuentra en Estados Unidos, pese a que pesa sobre él una orden de arresto en Brasil. Fue condenado a cuatro años de prisión por acciones destinadas a promover sanciones contra autoridades brasileñas y aranceles estadounidenses a las exportaciones del país.
Según la condena, esas iniciativas buscaban evitar que su padre fuera sentenciado en el proceso judicial por el intento de golpe de Estado.
Qué restricciones había dispuesto
La Policía Federal había solicitado la incautación de los pasaportes de Flávio Bolsonaro, la prohibición de salir de Brasil y la restricción de contacto con otras personas investigadas. Moraes hizo lugar al pedido en el marco de la Petición N.º 16877/DF.
Tras la decisión, los pasaportes ordinarios y diplomáticos brasileños del senador fueron cancelados y se activó una alerta migratoria en el sistema Sonar, una herramienta utilizada para controlar los movimientos de personas en los puestos fronterizos.
El expediente incluye sospechas de lavado de dinero y evasión fiscal. La investigación continúa para establecer las circunstancias de la salida del senador y determinar si hubo incumplimientos de las medidas judiciales.
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