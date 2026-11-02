Donald Trump enfrenta este martes unas elecciones legislativas que podrían modificar las condiciones para gobernar durante los dos últimos años de su mandato. Si los republicanos pierden una o ambas cámaras, el presidente encontrará mayores obstáculos para aprobar leyes y una oposición con más herramientas para controlar su gestión.
Qué cambiaría para Trump si los republicanos pierden el control del Congreso
Los comicios de este martes podrían dar a los demócratas poder para frenar leyes, bloquear nombramientos y abrir investigaciones. La Casa Blanca prepara su respuesta.
La Presidencia no está en juego en estos comicios. Lo que se define es el equilibrio de fuerzas en el Congreso: una mayoría demócrata podría trabar iniciativas del oficialismo, mientras que la Casa Blanca conservaría sus facultades ejecutivas y la posibilidad de vetar proyectos aprobados por los legisladores.
“Me convertiré en el señor veto. No voy a dejar que aprueben nada”, anticipó Trump en una entrevista con el New York Post. El mandatario describió una primera etapa de bloqueo antes de negociar: “En algún momento probablemente llegaremos a acuerdos”, señaló ante la posibilidad de enfrentar mayorías opositoras.
Leyes y nombramientos
Perder incluso una sola cámara complicaría el avance de nuevas leyes, porque los proyectos necesitan la aprobación de ambas. Los demócratas podrían frenar propuestas presidenciales o exigir cambios para acompañarlas. Ese escenario obligaría al Gobierno a negociar apoyos para impulsar las medidas que requieren intervención legislativa.
Trump, por su parte, podría rechazar mediante el veto los proyectos que lleguen a su despacho. Para convertirlos en ley pese a esa decisión, el Congreso necesitaría reunir dos tercios de los votos en cada cámara. Una mayoría opositora simple, por lo tanto, no alcanzaría para superar el rechazo presidencial.
El Senado representa otro frente específico: debe prestar su consentimiento para numerosos nombramientos judiciales y del Ejecutivo, incluidos los candidatos a la Corte Suprema. Si los demócratas obtuvieran su control, podrían bloquear postulaciones de la Casa Blanca aunque los republicanos conservaran la Cámara de Representantes.
El plan de la Casa Blanca
Según los informes de Reuters y France 24 citados por Noticias Argentinas, los colaboradores de Trump llevan meses preparando alternativas para gobernar con un Congreso adverso. La estrategia contempla un mayor uso de órdenes ejecutivas y decisiones administrativas, junto con preparativos para responder a investigaciones parlamentarias.
Stephen Miller, subjefe de gabinete, y Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, trabajan con el asesor jurídico Will Scharf para identificar medidas que no requieran nuevas leyes. Entre las opciones figuran aranceles sobre minerales críticos y turbinas eólicas, restricciones a visados y propuestas sobre vivienda y construcción.
En materia presupuestaria, Vought examina qué prioridades podrían financiarse con partidas ya autorizadas y cambios en las reglas de subvenciones federales. Esas herramientas no eliminan las competencias del Congreso sobre el gasto ni el control judicial: las medidas podrían ser impugnadas y suspendidas si exceden los límites legales.
Investigaciones y control político
Una victoria demócrata también podría ampliar el escrutinio sobre la Administración. El control de la Cámara de Representantes daría a la oposición mayor capacidad para impulsar audiencias, citaciones y pedidos de documentos a través de sus comités. Ese poder de investigación no puede ser anulado mediante un veto presidencial.
De acuerdo con los informes citados por NA, legisladores demócratas y asesores parlamentarios debatieron cómo investigar si Trump utilizó la Presidencia en beneficio propio, de sus aliados o de sus donantes. Ante esa posibilidad, la Casa Blanca prepara argumentos jurídicos para responder a los requerimientos y defender sus decisiones.
Mientras sus colaboradores trabajan en esas alternativas, Trump busca movilizar al electorado republicano y aseguró que participó en unos 28 mítines en poco tiempo. “Nunca he trabajado tanto en unas elecciones de mitad de mandato como en estas”, afirmó. La votación se realizará este martes 3 de noviembre.