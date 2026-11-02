Conflicto en Medio Oriente

Irán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz en dos días si Estados Unidos acepta sus condiciones

Teherán planteó avanzar con la reapertura de la estratégica ruta marítima y comenzar negociaciones para poner fin a la guerra. Entre sus exigencias figuran el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, el fin de las sanciones petroleras y la liberación de activos iraníes congelados en el exterior. Qatar actúa como mediador entre ambos países.