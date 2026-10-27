Futuro político

Israel vota en elecciones clave que ponen a prueba la continuidad de Benjamín Netanyahu

Unos 7,3 millones de ciudadanos están habilitados para participar de los primeros comicios nacionales desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. La disputa entre el oficialismo y sus adversarios se presenta ajustada y el resultado podría depender del apoyo de partidos árabes para formar una mayoría parlamentaria.