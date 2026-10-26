Israel vota en comicios clave marcados por el debate de seguridad y el futuro político de Netanyahu

Vista aérea de una valla publicitaria de campaña con la imagen del ministro de Seguridad Nacional israelí de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, el día antes de las elecciones nacionales de Israel, en Tel Aviv, Israel, el 26 de octubre de 2026. El texto en hebreo dice: «Ben-Gvir es fuerte, Israel es fuerte». REUTERS/Amir Cohen